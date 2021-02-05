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波士頓警局長上任兩天 因曾涉家暴案「被休假」

記者劉晨懿之／波士頓報導
資深警員懷特宣誓就職警察局長兩天後被要求休假。(波士頓市府提供)
資深警員懷特宣誓就職警察局長兩天後被要求休假。(波士頓市府提供)

波士頓市長偉殊3日晚要求剛任命僅兩天的新警察局長懷特(Dennis White)休假，市府將聘請一個外部小組調查1999年懷特涉及的一起家庭暴力指控及此案處理方式。

波士頓前警察局長格羅斯(William Gross)上周五突然宣布退休，偉殊其後指派格羅斯幕僚長懷特接任。偉殊3日晚聲明稱，他任命總警司(Superintendent-in-Chief)朗格(Gregory Long)擔任代理局長，同時市府將聘請外部律師進行調查。

據波士頓環球報，懷特曾被告使勁推並威脅要射殺他當時的妻子(同為一名波士頓警局成員)，法官於1999年5月5日發出限制令，要求懷特搬出家，遠離妻兒，並交出武器。該報稱找不到懷特被指控犯罪的證據；法庭文件中顯示，懷特當時否認了上述指控。

偉殊在聲明中說，這些令人不安的問題，應被重點關注，但自己並不知情。在得知這些嚴重指控後，立刻採取行動。

懷特是在波士頓警隊工作32年，曾擔任格羅斯幕僚長、警司、總警司辦公室和外勤事務局夜間指揮部副警司等多個職位。

波士頓環球報在上周、偉殊宣布將任命懷特為局長數小時後，向警局追問懷特的工作經歷，包括三起內部事務案件。該部門提供了基本信息，但拒絕提供內部事務案件。該報記者其後向市府提出法庭文件中概述的家庭暴力指控後，偉殊政府3日晚做出讓懷特休假接受調查決定。

如偉殊接任勞工部長後將成為代理市長的市議會主席賈妮(Kim Janey)在一份聲明中說，她對「任何這種性質的指控都非常重視。」她稱首次聽說這個問題，深感憂慮，認為這些事件應該對公眾透明公開。

波士頓 警察 勞工部

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