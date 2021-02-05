司法部撤訴耶魯 可能有利哈佛招生案被告

法律專家普遍認為司法部將撤銷對SFFA告哈佛招生歧視亞裔生訴訟的支持。圖為哈佛大學。(本報資料圖)

司法部 3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，法律專家普遍認為司法部也將撤銷對「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions)告哈佛大學招生歧視亞裔生訴訟的支持。

據哈佛校報，司法部工作26年的哥倫比亞大學法學院講師耶曼斯(William R. Yeomans)稱，這幾乎已經肯定意味著司法部不會繼續支持對哈佛招生程序的挑戰。

SFFA於2014年首次在聯邦麻州地方法院對哈佛大學提告，哈佛贏得那次訴訟及隨後在第一巡迴上訴法院的上訴案。

主席布魯姆(Edward J. Blum)3日稱，SFFA預計將在「未來幾周內」再提出上訴，要求聯邦最高院 受理此案。

SFFA首席審判律師莫塔拉(Adam K. Mortara)3日承認，川普政府及其司法部一直是SFFA立場的支持者，拜登 政府司法部可能不支持。但他認為，這不會影響最高院是否會進一步審理此案，也不會影響最高院如受理後的裁決。

新墨西哥大學法學院教授哈帕拉尼(Vinay Harpalani)認為，此舉會讓最高院受理此案可能性「略微降低」。

他說，這傳遞出拜登政府司法部是站在「平權法案(AA)」和哈佛一邊，政治風向已轉變。他預計，如果最高院受理，司法部可能會提交一份法院簡報支持哈佛大學。

耶曼斯說，司法部往往在新政府早期做出重大改變有所遲疑，以避免外界覺得執法決定由政治而非法律驅動。但平權法案的看法長期以來是民主黨和共和黨之前決定性的法律分歧。拜登競選時承諾致力於種族平等，已開始要求整個政府作出這些努力，因此，很難想像司法部將繼續削弱高校多樣化和包容性的努力。

司法部從2017年開始對哈佛包含種族意識的招生程序進行調查，2019年仍在進行。哈佛本科生院發言人拒絕就司法部撤訴耶魯對哈佛案影響進行評論。