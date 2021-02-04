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更多人疫後想開車上班 道路壅堵堪憂

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓地區一項最新調查顯示，疫情後更多通勤者將選擇開車上下班。(記者劉晨懿之／攝影)
波士頓地區一項最新調查顯示，疫情後更多通勤者將選擇開車上下班。(記者劉晨懿之／攝影)

波士頓市府和「更美好的城市（A Better City）」近日所做的調查顯示，疫情後更多通勤者將選擇開車上下班；約38%受訪者表示，疫情結束後要獨自駕車上下班，比疫情前的23%高許多。

據波士頓環球報，民調顯示，僅有逾半地鐵通勤者計畫疫後使用公共交通，整體通勤者疫後搭乘公共交通工具的意願從29.2%降至16.4%。

倡導組織 「麻州交通 (Transportation for Massachusetts)」主任Chris Dempsey說，現在普遍的擔心是，等公共危機過後，交通問題將比2020年3月時更嚴重。

「更美好的城市」總裁Rick Dimino說，許多通勤者表示會回到疫前的交通方式，包括乘坐公共交通；有些人則轉向騎自行車或步行；原先預想的情況比民調結果更糟。

該民調對波士頓地區4000名通勤上班族做調查，對象主要是受過大學教育的白領專業人士和醫療行業者；工作地點集中在主要商業區，如波士頓市中心、肯摩爾廣場(Kenmore Square)、南端(South End)、背灣(Back Bay)和海港區(Seaport)；60%受訪者在疫情期間一直在家全職工作。

麻州交通署長波拉克(Stephanie Pollack)認為，即使春季迅速部署有效的疫苗，也不能解決MBTA的預算問題；由於部分人仍可能完全或部分時間在家工作，乘坐量的恢復預計會滯後一段時間。

民調結果也反應，80%受訪者希望在疫後能有更多時間在家工作；21%受訪者提出希望每天都能遠程工作，另47%受訪者贊成每周有幾天遠程工作。

調查顯示，政策制定者可能會影響通勤決策，部分駕車通勤受訪者承認，更便宜的票價或是被迫支付壅堵費等政策可能會讓他們改用公共交通。

調查還表明，流行病後騎車和步行通勤的人數都會激增。

民調指出，如果疫苗有助於根除病毒，調查結果可能會低估最終恢復乘坐公共交通的通勤者人數；因為大多數計畫轉駕車通勤者表示，他們的主要動機是安全。

民調 疫情 波士頓

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