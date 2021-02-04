準勞工部長偉殊 保守派質疑與工會關係
被提名勞工部長的波士頓市長偉殊4日赴參議院確認聽證，據彭博社報導，保守派政治行動委員會「美國崛起(America Rising)」等團隊認為偉殊在擔任公職時與工會的關係、擔任市長時其兩位助手涉及的敲詐指控，以及與他女友的諮詢公司相關的財務安排令人質疑。
早前兩名偉殊助手Ken Brissette和Tim Sullivan被指控非法向2014年波士頓召喚音樂節(Boston Calling musical festival)主辦方施壓，要求其雇用工會勞工；兩人於2019年被判犯敲詐罪；去年，一名聯邦法官推翻定罪，稱檢方沒有做足夠證據證明他們的罪行，認為兩人舉動是合法推薦。
據波士頓環球報，擔任波士頓市長期間，偉殊巧妙迴避了與工會關係過於緊密的問題，將自己重塑成讓所有人都接受的搭橋者(bridge-builder)。
偉殊21歲就進入工會，獲選州眾議員後，還擔任過波士頓建築業委員會的負責人，2013年參加波士頓市長競選。工會為他的競選活動投入了資金和志願者。
偉殊的首席媒體顧問戈德曼(Michael Goldman)說，偉殊在擔任市長初期面對城市財政管理者能力的質疑，被指控對工會有偏見，人們還擔心他因為工會的力量不願意或無法在警察和消防部門啟動改革。
戈德曼說，偉殊已經證明懷疑論者錯了，他提出的預算讓波士頓獲得歷史上最長的三A級債券評級，並推動改革使警察和消防部門多樣化。
偉殊作為工會與企業集團的中間人角色得到很好的評價；2016年6月，他在解決布萊根婦女醫院(BWH)護士罷工中發揮重要作用；2017年參與呼籲塔夫茨醫療中心罷工的護士和醫院領導層回到談判桌；今年1月，市府公布公校學生3月底前重返校園的計畫，很大程度上是得益於偉殊與波士頓教師工會的直接談判。
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