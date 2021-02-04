準勞工部長偉殊 保守派質疑與工會關係

被提名勞工部長的波士頓市長偉殊即將參加參議院確認會。(波士頓市府提供)

被提名勞工部 長的波士頓 市長偉殊4日赴參議院確認聽證，據彭博社報導，保守派政治行動委員會「美國崛起(America Rising)」等團隊認為偉殊在擔任公職時與工會的關係、擔任市長時其兩位助手涉及的敲詐指控，以及與他女友的諮詢公司相關的財務安排令人質疑。

早前兩名偉殊助手Ken Brissette和Tim Sullivan被指控非法向2014年波士頓召喚音樂節(Boston Calling musical festival)主辦方施壓，要求其雇用工會勞工；兩人於2019年被判犯敲詐罪；去年，一名聯邦法官推翻定罪，稱檢方沒有做足夠證據證明他們的罪行，認為兩人舉動是合法推薦。

據波士頓環球報，擔任波士頓市長期間，偉殊巧妙迴避了與工會關係過於緊密的問題，將自己重塑成讓所有人都接受的搭橋者(bridge-builder)。

偉殊21歲就進入工會，獲選州眾議員後，還擔任過波士頓建築業委員會的負責人，2013年參加波士頓市長競選。工會為他的競選活動投入了資金和志願者。

偉殊的首席媒體顧問戈德曼(Michael Goldman)說，偉殊在擔任市長初期面對城市財政管理者能力的質疑，被指控對工會有偏見，人們還擔心他因為工會的力量不願意或無法在警察 和消防部門啟動改革。

戈德曼說，偉殊已經證明懷疑論者錯了，他提出的預算讓波士頓獲得歷史上最長的三A級債券評級，並推動改革使警察和消防部門多樣化。

偉殊作為工會與企業集團的中間人角色得到很好的評價；2016年6月，他在解決布萊根婦女醫院(BWH)護士罷工中發揮重要作用；2017年參與呼籲塔夫茨醫療中心罷工的護士和醫院領導層回到談判桌；今年1月，市府公布公校學生3月底前重返校園的計畫，很大程度上是得益於偉殊與波士頓教師工會的直接談判。