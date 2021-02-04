波士頓市長將離職 議會通過取消補選

波士頓 市議會在2月3日以12票支持1票棄權通過市長競選新措施。這份地方規則請願書(home rule petition)要求如果市長偉殊在3月5日之前離職前往華府就任勞工部 長，今年不按早前規定舉辦市長補選。

據波士頓環球報，此新措施還需市長偉殊簽字同意，其後送往州議會和州長審核批准。

根據城市憲章規定，如果偉殊在3月5日前離職，波士頓必須舉行補選，可能在今年夏天舉行，包括初選和普選；而今年也是市長選舉年，9月和11月還將舉行一次初選和普選；這意味著可能在一年內舉行四次市長選舉。

取消補選支持者認為，今年舉行四次市級選舉將帶來公共衛生風險，造成不必要的財政負擔，造成選民混亂和低投票 率。

正在競選市長的三名議員之一的坎貝爾在一份聲明中說，舉行補選是不必要的風險。秋季由選民投票選出波士頓下一任市長符合所有波士頓人的最大利益。另一位議員吳弭也投票支持新措施。

偉殊離職將成為代理市長的市議長珍妮也有類似看法。珍妮尚未公布是否將競選市長。在取消補選投票提案的討論中，出現關於市長候選人或代理市長在投票時是否會有利益衝突的問題。麻州道德委員會以書面通知珍妮，根據利益衝突法，此事不會給她帶來任何問題。

第三位公開參選市長的市議員埃塞比-喬治(Annissa Essaibi George)則投棄權票。她說，因為 「作為候選人，這個決定直接影響到我和我的競選活動」，她認為需要以盡可能高的道德標準來要求自己。