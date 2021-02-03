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施暴遊民 MBTA警遭起訴

記者唐嘉麗／波士頓報導
一名MBTA警察處理案件時對遊民使用過度暴力，並掩蓋罪行做虛假報告，被大陪審團起訴。(記者唐嘉麗／攝影)
一名MBTA警察處理案件時對遊民使用過度暴力，並掩蓋罪行做虛假報告，被大陪審團起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

薩弗克地檢署1日表示，41歲的麻州公共交通署(MBTA)警察莫瑞西(Nicholas Morrissey)因為對遊民使用過度暴力、侵害民權和提交與事實不符的事件報告，上周五被該郡大陪審團起訴。

據地檢署，去年4月28日，莫瑞西接到報告第一個趕到森林丘MBTA車站；一名醉酒遊民拒絕自到站的巴士下車；莫瑞西將63歲的遊民拖下公車，在公車專用道上強行要他面部朝地地趴下，並用膝蓋跪在他的背上約20秒，將頭推向地面；之後，把他拖離公車專用道。該男子頭部擦傷，需要呼叫救護車。

隨後，第二名MBTA警察來到現場，看到男子頭部流血，情緒激動；未意識同事之前施暴，他開始與該男子交談，試圖穩定其情緒，等候救護車到來。

莫瑞西提交的事件報告稱，該男子在試圖向他吐口水時失去平衡而掉下公車，自己在他撞到車門和人行道之際抓住他的肩膀，免其受傷；但其陳述與後來調出的安全視頻及見證人敘述不符。

事實上，MBTA警隊主管在事發時，實時收聽呼叫報告，十分關切此事件需要醫療救助；依規定，員警在處理案件中若使用武力，都需呈交報告；之後，他發現此事件檔案中沒有使用武力報告，而展開調查。

薩弗克地檢署檢察官羅琳說，警察處理案件時經常遇到有精神疾病、藥物濫用、缺食物和無住房的遊民；執法人員每日接觸這些弱勢者都是提供幫助的機會；很不幸，莫瑞西被指控人身攻擊，並利用自己受信任和權威立場掩蓋犯罪。

她說，第二名警察對需要幫表現同情心，展示執法人員被期待的公安人員素質，應受表揚；她也稱讚警隊主管的認真努力，因信守對民眾安全保護和服務的承諾，才揭發莫瑞西警官的犯罪行動。

莫瑞西已自MBTA警隊辭職；此案將於3月5日在薩弗克高等法案開庭審理。

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