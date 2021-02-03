抗疫 塔夫茨醫院禁種族、語言與移民偏見

塔夫茨醫學中心代表說，該院危機護理標準原則禁止種族、語言或移民偏見。(記者唐嘉麗／攝影)

塔夫茨醫學中心傳染病科主任及危機護理標準(Crisis Standards of Care Principles)團隊近日在華埠 社區聯盟例會上介紹近期新冠疫情及疫苗 情況，強調危機中護理標準原則禁止因種族、語言或移民狀態等而有偏見。

塔夫茨醫學中心地理醫療及傳染病科主任博克(Helen Boucher)說，目前麻州 7天平均感染人數超過去年春季，住院人數和死亡人數則低於當時。據公衛署數據，大多數聚集感染發生在住所內部。

她說，目前批准的兩種mRNA疫苗雖是新技術，但已研究超過10年；此種疫苗不包含活病毒，不會造成感染，也不會影響DNA。疫苗接種率達60%至80%才能達到群體免疫，才有希望恢復正常。不過根據以色列民眾20%注射疫苗後，感染人數大幅下降來看，希望很快疫苗能帶來情況改善，死亡率下降。

危機護理標準團隊說，危機中判斷醫療資源分配是最壞情況下的最後選擇，醫院和政府會通過調配資源和醫院互助等方式避免醫療資源危機發生。但如果出現多個病人而僅有一份資源的情況，第三方專員團隊將根據存活可能性等進行評分後作出無偏見判斷，還會經過塔夫茨所屬醫療系統專業團隊審核，向麻州公衛署申訴。

該團隊稱，資料分配決定中將給予患者文化和語言服務，該院文化大使會給予病人及其家庭支持和幫助，對應社區夥伴和志願者也會提供幫助。

目前塔夫茨醫院在院內為病患提供翻譯服務，也與全國翻譯服務機構合作，保證病患在做出任何醫療決定前理解所有情況。該院已尋求社區資源，並對文化大使和翻譯人員進行有關危機護理標準培訓。