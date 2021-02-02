助弱勢 波士頓啟動租房券計畫

波士頓 市長偉殊2月1日宣布正式啟動波士頓市租房券項目(City of Boston Voucher Program，後簡稱CBYP)，類似Section 8租房券計畫的項目將為數百個波士頓低收入 家庭提供租房援助。

根據市府資料，CBYP由波士頓市運營預算資助，波士頓房屋管理局(BHA)管理；2021年波士頓城市預算計畫撥款250萬元創建該項目。

自去年6月，BHA召集由低收入租房者、非營利組織及住房服務者組成的團隊為CBYP優先事項提供建議。聽取社區意見後，CBYP將基於開發項目，與某一特定地點或開發項目掛鉤，並通過公平的社區規畫來促進公平住房。CBYP將提供給極低收入居民、無家可歸的波士頓公校家庭，以及面臨逼遷的家庭和其他弱勢人口等。

CBYP將向有興趣將基於項目型租房代金券納入其開發項目的開發及運營商發出申請建議書；類似於Section 8，CBYP由年度撥款資助，通過BHA和業主之間建立長期合同來保證可負擔住房的穩定性。

在2020年波士頓批准的所有住房單位中，創紀錄高達三成是經濟適用房。所有波士頓住房中，近兩成是為中低收入居民保留，租賃單位存量中超過25%是為中低收入家庭保留。

Zillow網站一項新研究顯示，自2015年以來，Section 8租房券價值未能跟上波士頓租金 的增長，且供不應求。

偉殊說，這些優惠券將使更多低收入家庭擁有穩定且安全的住房，這是居民幸福的基石。市府正在利用一切可以利用的工具，確保社區的家庭可以繼續以波士頓為家。

租金券的宣布建立在 「住房改變城市：波士頓2030(Housing a Changing City: Boston 2030) 」的目標上，波士頓2030計畫從2014年發布以來，已經完成2萬6124個新的住房單位。目前還有9204個單位正在建設中，已經為估計5萬2300名居民確保住房。收入限制型住房存量與整體新建住房一起增長，已建成近5500個收入限制型單位，還有1000多個單位正在建設中。在所有新開發的住房單位中，約有20%出售單位和25%新出租單位被指定為限制收入的經濟適用房。