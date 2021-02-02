我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2632萬例 德州逾241萬例

舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

申請哈佛免標準化測試 延長1年

記者劉晨懿之／波士頓報導
哈佛大學因疫情持續，不要求2026屆申請者提交SAT/ACT成續。(記者唐嘉麗／攝影)
哈佛大學因疫情持續，不要求2026屆申請者提交SAT/ACT成續。(記者唐嘉麗／攝影)

哈佛招生辦公室近日宣布，哈佛本科生院2026屆新生班申請人不需要提交標準化測試成績。由於新冠疫情，哈佛在去年6月首次宣布，取消標準化考試成績要求，今年再度延續。

據哈佛校報，招生部門公告，由於新冠疫情持續，取消標準化測試政策延長到2021至2022年的申請周期；學校將允許學生在申請入學時不需要提交ACT或SAT考試成績。申請學生仍然可以選擇提交考試成績或自報成績；但如果選擇不這樣做，也「不會有不利影響」。

公告中寫道，哈佛將繼續對每個申請人進行全面審查，權衡考試成績以外的因素，如社區參與、就業和家庭義務等。

根據公告，那些因疫情在成績單上只顯示通過或不通過(pass-fail)，或防疫限制而只進行有限課外活動的學生將不會影響錄取。

哈佛稱，申請將根據學生所提交的材料來考慮，鼓勵他們發送任何認為可以傳達在中學成就和未來發展的材料。

雖然招生辦公室將放棄測試要求，但邀請被錄取的學生提交標準化測試成績，以用於 「學術諮詢，安置和機構研究。」

哈佛大學2020年6月緊隨其他常春藤盟校的步伐，首次對2025屆申請者免除測試要求。截至上周五，常春藤盟校中哥倫比亞大學、康乃爾大學和賓州大學也已表示將不要求2026屆申請學生提交標準化考試成績。

招生 疫情 常春藤

上一則

助弱勢 波士頓啟動租房券計畫

下一則

「類狼犬」失依靠 愛犬人士伸援手

延伸閱讀

哈佛、耶魯、布朗、密大等名校 傳校產基金買加密幣

哈佛、耶魯、布朗、密大等名校 傳校產基金買加密幣
入圍少年諾獎 張濟杭提前獲哈佛錄取

入圍少年諾獎 張濟杭提前獲哈佛錄取
新高！5.7萬人申請哈佛本科 錄取通知日將延後

新高！5.7萬人申請哈佛本科 錄取通知日將延後
5.7萬人申請哈佛本科創歷史新高 致推遲錄取通知日

5.7萬人申請哈佛本科創歷史新高 致推遲錄取通知日
哈佛學霸、巴黎舞會名媛…「華為公主」姚安娜 進軍娛樂圈

哈佛學霸、巴黎舞會名媛…「華為公主」姚安娜 進軍娛樂圈
散布選舉欺詐言論 共和黨眾議員史凡妮克遭哈佛政府學院除名

散布選舉欺詐言論 共和黨眾議員史凡妮克遭哈佛政府學院除名

熱門新聞

在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
如去年有領到失業金者，將陸續收到1099-G的稅表。(IRS)

沒失業卻收到1099-G稅表 怎麼辦？

2021-01-26 11:53
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消
華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全

華郵：已打疫苗民眾惴惴不安 無法確定做什麼會安全
布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商