申請哈佛免標準化測試 延長1年

哈佛大學因疫情持續，不要求2026屆申請者提交SAT/ACT成續。(記者唐嘉麗／攝影)

哈佛招生 辦公室近日宣布，哈佛本科生院2026屆新生班申請人不需要提交標準化測試成績。由於新冠疫情 ，哈佛在去年6月首次宣布，取消標準化考試成績要求，今年再度延續。

據哈佛校報，招生部門公告，由於新冠疫情持續，取消標準化測試政策延長到2021至2022年的申請周期；學校將允許學生在申請入學時不需要提交ACT或SAT考試成績。申請學生仍然可以選擇提交考試成績或自報成績；但如果選擇不這樣做，也「不會有不利影響」。

公告中寫道，哈佛將繼續對每個申請人進行全面審查，權衡考試成績以外的因素，如社區參與、就業和家庭義務等。

根據公告，那些因疫情在成績單上只顯示通過或不通過(pass-fail)，或防疫限制而只進行有限課外活動的學生將不會影響錄取。

哈佛稱，申請將根據學生所提交的材料來考慮，鼓勵他們發送任何認為可以傳達在中學成就和未來發展的材料。

雖然招生辦公室將放棄測試要求，但邀請被錄取的學生提交標準化測試成績，以用於 「學術諮詢，安置和機構研究。」

哈佛大學2020年6月緊隨其他常春藤 盟校的步伐，首次對2025屆申請者免除測試要求。截至上周五，常春藤盟校中哥倫比亞大學、康乃爾大學和賓州大學也已表示將不要求2026屆申請學生提交標準化考試成績。