天氣因素 波士頓特殊需求學生延至2•4返校

波士頓公校原定於2月1日開放所有學校，但因暴風雪而推遲到4日。(取自波士頓公校官網)

波士頓公校 (BPS)129所學校原定於2月1日上午重新開放。由於暴風雪來襲，波士頓市長偉殊宣布該市進入雪天緊急狀態，所有波士頓公校的學生1日和2日改遠程學習，學校建築物將在3日進行清理，符合資格的高需求學生延至4日返校。

據WCVB，波士頓公校近5000名高需求學生將於4日重返學校面授學習，其中包括但不限於殘障學生、無家可歸的學生和由麻州 兒童和家庭署照顧的學生。這是BPS下一步分階段為學生開放混合學習模式的一部分，當前有1700名BPS學生已經在面授學習。

根據BPS計畫，任何希望重返課堂、接受混合教學模式的學生都可以在4月中旬之前返校。家長和監護人仍將可以選擇讓孩子繼續採用全遠程學習模式。

按BPS當前時間表，幼兒園至3年級學生3月1日所在周可返校，4至8年級為3月15日所在周，9至12年級為3月29日所在周。

BPS校監卡西利亞斯 (Brenda Cassellius) 說，BPS正盡全力繼續調整返校人數，如果疫情變化，可能也會改時間表。

她說，BPS正在採取一系列安全措施來保護學生，包括在每個教室增加空氣凈化器，空氣質量測試和監測，以及擴大學生和教職員工的新冠測試。