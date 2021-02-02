麻州75歲長者風雪中開打疫苗

麻州1日開始新冠疫苗接種第二階段，穿白袍的紅襪職棒隊吉祥物在芬衛球場接種點外迎接民眾。(美聯社)

麻州 2月1日進入新冠疫苗 接種第二階段，但因冬季風暴來襲，許多疫苗接種地點因風雪改變開放時間，至少一個大型接種點宣布當日關閉。

波士頓 洛士百利(Roxbury)區的路易斯體育中心(Reggie Lewis Center)原訂1日開放，為年滿75歲的居民提供疫苗接種，但因風雪到來，宣布無法開放，所有1日預約者改為2月8日(周日)施打。

波士頓地區的另外兩個大型疫苗接種地點吉列體育場(Gillette Stadium)和芬威球場(Fenway Park)1日仍然開放，但在時間安排上有所變化。芬威球場提前一個小時開放，要求預約早上施打疫苗者提前一小時到接種點，原本預約下午注射的改到上午施打。

吉列體育場則通知所有原本預約時間在3時以後者今日接種取消，會再以電郵通知重新安排的時間。

麻州也發聲明指出，如果接種地點因冬季天氣而關閉，接種地點工作人員會與預約者聯繫，重新做安排；凡是覺得自己不能安全到達疫苗接種點的預約者都可以重新安排時間。

波士頓環球報報導，大波士頓地區多數接種點1日為長者注射疫苗十分順利。一位波士頓長者說，她昨晚接到通知芬衛球場接種站提早一小時、於上午8時開放，她7點15分就到場，發現自己是第一個，球場外未出現原本以為大排長龍的景象；到7點45分，接種站開門讓長者進入，大約也只有五人左右。9點多時，芬衛球場外，許多來接送老人的汽車排起長龍。一對自己開車來的老夫婦說，沒料到停車還要收費，一小時12元的停車費不便宜，而且不知要停多久，他們認為，為施打疫苗而來的駕駛人應該有停車優惠。

為了避免1日午後到達的風雪，許多人提早一小時、甚至數小時到吉列體育場疫苗站，疫苗站前有塊巨型螢幕，標明目前正接受幾點的預約；但工作人員簡化手續流程，也通融預約者提早入場。

丹佛斯鎮(Danvers)Walgreens 藥房1日提早在8點15分開始為上午60個預約者接種疫苗，該店經理並讓所有當日下午或不到點的預約者擠進空檔，接受注射。76歲的茱蒂說，一周前兒子上網花了四小時才成功預約到周一晚間6點半的時間，看到風雪新聞，非常害怕藥店會在那之前關閉，一早就趕到Walgreen 排隊等候，很幸運有個9點半的空缺，順利打完第一劑疫苗。

波士頓北端濱水區(Waterfront)衛生所人員1日沒有收到預期到達的疫苗量，感到十分沮喪；他們說，麻州公衛署承諾配發500劑疫苗，結果他們只收到第一階段剩餘的60劑Moderna疫苗。