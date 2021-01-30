華人前進會籲聯合請願 推動州議員協助減免失業金稅

華人前進會望眾議員麥家威協助減免州級失業金稅。(麻州州長辦公室提供)

麻州 不少領失業金 或失業補助的華人 ，因被要求提交身分驗證或其他資料而被暫停失業金，在華人前進會(CPA)28日失業金講座上，就有十多人提出此類問題；還有部分領取者問及失業金稅款。華人前進會建議，遇到類似問題者，與該機構聯繫，或者自行聯絡居住地的州級議員代表。該組織還計畫向州議員發請願書，呼籲減免失業金稅。

根據CPA請願書，麻州州長貝克已提交第55號眾議會法案，其中包括支持在疫情期間為僱主提供失業金稅減免，此提案已在眾議會籌款委員會討論。該會認為，由於聯邦政府和州府也向領失業金的工人征稅，因此州級法案若減免失業金稅也應包含失業工人。該會呼籲，為領取失業金者提供額外時間來支付州失業保險稅；免收任何遲交州失業保險稅而產生的罰款；對於超低收入且無力支付稅的失業工人豁免州失業保險稅。

麻州州長貝克(右二)支持在疫情期間為僱主提供失業金稅減免。(麻州州長辦公室提供)

華人前進會呼籲民眾打電話與該會聯繫，在此請願書上簽字，推動議會通過此要求。

另外，在28日問答會上，大多提問圍繞失業金被暫停或聯絡不上失業金協助署(DUA)不知下一步如何做。多位失業金被暫停者指出，在按DUA要求交了身分證明後，數周乃至數月無消息，DUA服務電話難打通，或是打通後讓其等待通知。

華人前進會代表陳玉珍和鄺寶蓮說，當前很多失業金案件「處於擱置狀態」，很難知道原因，有時因為沒有回答問卷或沒有提供正確問卷來證明身分。該會也遇不少工友電話諮詢。CPA會協助遇此問題者聯絡州議員，為了搞清停止原因，CPA將需領取者姓名、身分證號、失業金類型，以及如被要求提供證明，提交了哪些資料等信息。

麻州參議員賓加利和眾議員麥家威辦公室代表也參與當天會議聽取民眾問題。

華人前進會工作時間為每周一至周四上午9時至下午5時，聯絡可洽617-433-8522。