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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

麻州發現14萬失業金詐騙 DUA收回2.5億元

記者劉晨懿之／波士頓報導

近日不少居民反映，未失業也從沒申請過失業金，卻收到失業協助署(DUA)寄來資料確認失業金和要求繳稅。麻州警方指出，即將到來的報稅季節可能會揭露更多此類失業金欺詐受害者。DUA發言人稱，麻州發現近14萬份欺詐失業金申請，追回2.52億元。

大波士頓法律援助處律師哈拉斯(Monica Halas)28日失業金講座上提醒民眾，謹防欺詐，不要將個人社會安全號(SSN)告知任何陌生人。

華人前進會也提醒，注意防範利用失業金保險和疫情失業援助的欺詐，該會稱，最近，有許多人收到電子郵件、短信和電話關於失業金的騙局。該會提醒，DUA絕對不會要求通過電子郵件提供個人信息（出生日期，社會安全號或身分證號等），也不會要求提供付款信息（銀行帳戶信息或信用卡號等）。

來自DUA的郵件只是提醒申請者，需要在mass.gov的官方網站上的失業金戶口查看。如果不確定郵件是否來自DUA，不要提供任何信息，而應該馬上登錄失業金賬戶，查看裡面是否有任何通知，還可致電DUA查詢或致電華人前進會尋求幫助。

據DUA數據，麻州在2020年3月8日至2021年1月9日期間收到近250萬份失業金申請；疫情以來，接連發生數百名公職人員被盜身分冒領失業金，麻州檢察長辦公室發現數千份州外釣魚詐騙等。

DUA在去年12月表示，「大量非法失業申請」繼續湧入系統。該機構稱部分犯罪集團通過早前商業數據洩露所竊取到的個人信息試圖通過麻州失業系統提出大量非法失業申請。

麻州檢察長希莉(Maura Healey)近日表示，她自己都收到申請失業金的確認信，才知自己也成為失業欺詐的受害者。 

由於DUA要進行身分驗證避免詐騙，同時要為大批真正有資格領失業金者辦理手續，不少人失業金被暫停。希莉稱，已要求DUA必須找到方法加快和推進驗證進程，不能讓此過程成為民眾獲得失業金的障礙。

如果認為自己已經成為失業金欺詐的受害者，可致電 877-626-6800與DUA聯系；也可填寫欺詐報告表格：www.mass.gov/forms/unemployment-fraud-reporting-form。

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