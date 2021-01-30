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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

失業金部分福利、資格更新 申請PEUC最多可領24周

記者劉晨懿之／波士頓報導
疫情重創就業市場，各地失業率創新高；圖為失業者在地區招聘會中填表求職。(美聯社)
疫情重創就業市場，各地失業率創新高；圖為失業者在地區招聘會中填表求職。(美聯社)

華人前進會1月28日舉辦失業金網路問答會，邀請大波士頓法律援助處資深律師哈拉斯(Monica Halas)講解常規失業保險(UI)及疫情失業援助(PUA)的資格及福利，並回答申請者問題。100多人參與的線上活動有數十人踴躍提問，延續兩個半小時。

哈拉斯說，自2021年1月1日起，申請UI要求在上一年W2工資總額在5400元以上，去年這一要求是5100元。她提醒，申請UI需是美國公民，或者有工作授權和有效社會安全號(SSN)者，不能用保稅號(ITIN)申請。

她說，截止於1月27日的最新信息，聯邦大流行緊急失業補償(PEUC)最多可領取24周(早前是13周)；當PEUC用盡時，在2021年3月13日前的高失業率期間，申請者可能有資格獲得長達20周的延長救濟金(EB)；當PEUC和EB都用完，而申請者失業是與新冠疫情有關的原因，則可獲57周 (早前是46周)疫情失業援助(PUA)。

哈拉斯說，根據當前規定，2020年12月27日至2021年3月13日期間，PEUC和PUA使用完後可再續11周，直到2021年4月10日。此期間，已獲UI和PUA者可每周拿到300元聯邦疫情失業補償(FPUC)，這筆資金不計入糧食券(SNAP)申請的收入計算。

另外，此期間，如承包商或自雇失業者在1099表格中證明收入超過5000元或申請UI前在納稅年獲得自雇淨收入，每周額外可獲100元混合收入失業補償(MEUC)。

而在2020年3月29日至7月25日領失業金者FPUC每周補償600元；7月26日至9月5日為每周300元工資損失補助(LWA)。

哈拉斯說，總統拜登正在向國會爭取延長上述福利，如批准，或可延長至秋季。

哈拉斯提醒，已獲失業金或補助者，每周都需要提供證明仍有資格領取，並需報告收入。如失業協助署(DUA)通知多付需退回，則先檢查款項是否正確；如遇多付不是本人原因或已用作還債等非常規費用等原因可申請豁免。

最後，哈拉斯談到，進入稅務季，拿失業金者需繳納州級和聯邦稅。DUA會在1月31日前發1099G表格，如未收到可洽617-626-5647。

查詢詳情可上網www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance，或洽DUA多語言服務熱線877-626-6800，或中文熱線855-697-3052。

疫情 失業金 福利

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