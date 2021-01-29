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波士頓首位非裔警察局長突宣布退休 幕僚長將代理職務

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓首位非裔警察局長格羅斯宣布退休。(取自波士頓市府官網)
波士頓首位非裔警察局長格羅斯宣布退休。(取自波士頓市府官網)

波士頓首位非裔警察局長格羅斯(William Gross)28日突然宣布退休。波士頓市長確認此消息稱，將任命格羅斯幕僚長懷特(Dennis White)代理局長職務，懷特將成為波士頓第二位非裔警察局長。

據波士頓環球報，市長偉殊即將離任擔任勞工部長，而格羅斯正考慮競選波士頓市長職位。

格羅斯在聲明中說，能夠擔任警察局長是個榮譽和特權，警局是由勤奮工作的男女組成的部門，日復一日為城市服務，將社區安全和福祉放在第一位；他對警員在巨大壓力下的表現感到無比自豪。

格羅斯說，經過長時間慎重考慮後做出退休決定。他說，「我的心永遠與波士頓警局的兄弟姐妹們並肩作戰，在我37年職業生涯中，他們已成為我的後盾。當我為下一個人生篇章前進時，將繼續做他們最大的支持者之一。」

偉殊在聲明中感謝和讚揚格羅斯始終體現社區警務精神，這對於與居民建立信任非常重要；稱他是種族平等開拓者，作為波士頓首位非裔局長，反映城市的巨大多樣性。他說，從減少重大犯罪到幫助警局進行歷史上最雄心勃勃的一系列改革，他留下的成就令人驕傲。

據市長辦公室，格羅斯1983年作為警隊學員加入波士頓警局；擔任局長期間，在警局建立第一個社區參與部門，不僅起監督作用，還促進警民關係和警局包容與多樣性。

格羅斯領導期間，波士頓最嚴重犯罪率下降，還採取措施提高警局問責制，完成對政策審查，為超過一半警員發放佩戴式攝像頭等。

市長辦公室聲明指出，代理局長懷特是經驗豐富的警員，已服務32年，曾在波士頓警察改革專案組中任職。

偉殊說，懷特是一位久經考驗的領導者，在社區和波士頓警局的同事中受到信任和尊重。相信他將繼續推進格羅斯取得的進展，實施社區主導的警務改革，發揮職業經驗，為部門帶來新理念和創新思維。

波士頓 警察 非裔

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