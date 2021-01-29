麻州2大型疫苗注射點 2萬預約名額被搶光

波士頓芬威球場將於2月1日開放成為大型新冠疫苗接種點。(記者劉晨懿之／攝影)

麻州 兩個最大的新冠疫苗 接種點-吉列體育場(Gillette Stadium)和芬威公園球場(Fenway Park)28日凌晨開放2萬個預約名額，春田市和丹佛斯的大型接種點也開放1.5萬個預約名額；早上7時，2月的不同日期仍有些空缺，但幾小時後全部名額都被搶光。

麻州州長貝克說，每周四將發放州內大規模疫苗接種點的新預約名額，這些接種點除了吉列體育場、芬威公園球場，還包括春田市的Eastfield購物中心和丹佛斯(Danvers)市的雙樹酒店。未來10天內，共有七個大規模站點將開放。

他說，每個地點的預約數量是基於麻州從聯邦政府 獲得的疫苗數量，預計並希望收到數量將在未來幾周內繼續增長。

麻州27日開放新冠疫苗接種計畫第二階段首批接種者、年滿75歲者預約。很多耆老在開放第一天熬夜註冊，但預約空位迅速被搶光，對註冊過程投訴者甚多。貝克回應說，州政府計畫開放一個呼叫中心，以幫助那些在網上註冊有問題的人。

據波士頓環球報，CIC Health是家專注於新冠測試的劍橋技術公司，負責管理吉列體育場和芬威公園兩個站點。吉列站點於本月早些時候已開放，芬威站點計畫於2月1日開放。

芬威疫苗接種點最初每天最多可以接種500劑疫苗，但州政府希望後面每周都能增加接種量。吉列站點目前每天1000劑，但官員希望擴大到每天5000劑。

貝斯以色列狄根思(Beth Israel Deaconess)醫療中心將監督芬威站點的疫苗管理，而在吉列站點由Mass General Brigham醫院系統負責。

吉列站點的開放時間為周一至周五上午8時至下午6時，周六和周日上午9時至下午5時；芬威的開放時間為周一至周五上午9時至下午5時。

第一階段符合接種疫苗條件的一線醫護人員和住在長期護理機構者，仍然可以預約和接受疫苗。