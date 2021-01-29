摩頓組織 幫助11城鎮耆老接種新冠疫苗

麻州 摩頓(Malden)市府公布，神秘谷耆老服務組織(Mystic Valley Elder Services)將為摩頓、切爾西(Chelsea)和梅福德(Medford)等周圍11個城鎮耆老提供免費前往新冠疫苗 接種點交通服務。里維爾(Revere)市通過面對面和電話外展活動，為8000多名耆老居民提供注射和獲得疫苗信息。

據摩頓市府，住在摩頓、切爾西、梅福德、Everett、Melrose、North Reading、Reading、Revere、Stoneham、Wakefield或Winthrop的60歲以上居民，沒有任何其他方式可前往疫苗接種點，且在所居住地無法獲得疫苗，可與神秘谷耆老服務組織聯繫。

該組織稱，符合上述資格耆老可盡快打電話預約免費交通，提前審批，等到預約完成可前往接種時，就可與交通提供者聯繫，接送到離家近的站點。查詢可洽781-324-7705。

據WCVB，里維爾市則是通過「接觸每位耆老(Reach Every Senior)」活動第一批為75歲及以上耆老解決當前技術問題、語言障礙和交通不便等接種疫苗障礙，其後會擴展到其他人群。

該市27日晚舉辦網絡公開會議了解居民需求，市府通過各類數據確定了該市約有8700名65歲以上居民。

除了與長期護理機構和社區醫療服務提供者合作確定其所服務的耆老群體都獲得資訊，里維爾市還培訓30名志願者和市府人員開始對4500名耆老多語言電話宣傳；為宗教領袖及職員提供培訓和資源；在經濟適用房區和非英語母語居民比例高社區優先開展電話和面對面聯絡；另外，還組織新冠疫情 大使、檢查員和志願者等城市團隊在人群聚集地區分發信息；市府還部署移動市政廳(Mobile City Hall)、耆老服務車和新冠疫情大使在超市等人流密集區當面登記。