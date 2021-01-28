確診人數下降 波士頓2月1日開放健身房、博物館和電影院

波士頓市長偉殊鼓勵民眾做檢測，全市設有30個站點為民眾檢測病毒。(歐新社)

波士頓 市長偉殊26日宣布，波士頓將在2月1日下(周一)重返商業開放計畫第三階段第一步，允許健身 中心、博物館、電影院 等場所和旅遊團活動以25%的容量開放；無論在公私空間，室內聚會限十人、室外25人。

波士頓去年7月6日起進入商業開放第三階段第一步，後因感恩節假期旅行增多引起的第二波疫情高峰，於12月16日宣布退回商業開放的第二階段第二步，當時計畫實施到1月27日，現延至2月1日。

據市府公告，以下行業可於下周一以25%容量形式重新開放：室內健身中心、體育館、電影院、博物館、水族館、室內娛樂和運動設施，如擊球籠、練習場、保齡球館、攀岩等具低接觸性的室內娛樂場所；巴士遊覽、鴨子船遊覽、港口遊船、賞鯨等觀光和組織性遊覽；室內歷史空間和遺址、室內遊戲機遊樂場，以及限制十人的會議室、宴會廳、社交俱樂部等。

據波士頓公衛局，數據顯示的全市民眾確診率已在下降，上周的七日平均的確診率已從1月初的8.9%降至7.2%；截至26日，波市有5萬1718人確診，1136人死亡，按其中89%有族裔紀錄資料，亞裔確診有2556例，占6%，死亡人數86，占8%。