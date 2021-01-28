貝克州情咨文回顧疫情年 籲保持好奇勿論斷

麻州州長貝克發表州情咨文。(麻州州長辦公室提供)

麻州 州長貝克26日晚通過視頻直播發表本年度州情咨文，回顧過去一年疫情 肆虐下麻州面臨的挑戰和所做的努力。演講最後，貝克寄語2021年除了希望疫情結束，最大心願是人們「保持好奇心，不要主觀評判。(Be curious – not judgmental)」。

貝克說，2020年是百年來最嚴重的公衛危機，帶來經濟災難、焦慮、內亂、種族不公、孤獨、失去和死亡等。疫情初期至今，州府一直盡所能保護民眾健康和福祉、保持經濟盡可能開放，讓學生在學校上課。

回憶去年春天，缺乏聯邦政府足夠支持，醫護人員個人防護品快用完，麻州在幾周內從世界各地運送七架飛機防護品。麻州建立且繼續運營全國最大的免費新冠測試系統之一，人均測試在美國內陸排名第二，已測試1300多萬人次。

因應疫情帶來的經濟衝擊，麻州建立全國最大的小企業救助計畫，超過7億元資金，數千家已獲超2.3億元資助；也設「共享街道」計畫幫助城鎮市中心。

他說，一線醫護和必要工種人員冒著感染風險為社區服務，而如為他人提供食物的志願者等個人也在疫情中帶來積極影響。談教育，貝克說，為鼓勵更多公校重開，麻州首創師生每周檢測計畫。

麻州2020年通過全國最全面的警察改革法案之一，立法醫療服務，加快橋梁重建，批准6億元經濟發展法案，納入住房選擇立法，設立2050年淨零排量目標等。著眼未來，他希望與州議會合作，制定交通、經濟發展、住房、醫療保健和警察改革的立法，理解遠程工作的新設定來做相應變化。

談及疫苗 分發，他承認在聯邦分配劑量情況下，為麻州400萬成年人注射並不是容易的任務。

貝克說，到2月中旬，麻州將設165個公共注射點，包括七個大型疫苗接種點，每周能接種約30.5萬劑疫苗。查詢詳情可上網Mass.Gov/CovidVaccine。

貝克提醒，在接下來幾個月，民眾仍需保持警惕，採取措施防止疫情蔓延。「我們會戰勝病毒，生活將開始恢復正常。」

最後他還建議民眾在這種時候，保持開放心態和耐心，多傾聽學習，比發表粗暴聲明和點名指責更重要。