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華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

麻州75歲長者疫苗預約首日 網站塞爆 怨聲四起

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州公衛署官網公布的疫苗接種點地圖。(取自麻州公衛署官網)
麻州公衛署官網公布的疫苗接種點地圖。(取自麻州公衛署官網)

1月27日是麻州開放75歲長者上網預約疫苗接種時間的第一天；住在蔚蘭鎮的湯耀武一早上網登記，花了一個多鐘頭，上了好幾個藥店、醫院、社區中心網站，填了一大堆資料，結果沒能找到任何一個能接種疫苗的時間，「真的很沮喪」，他說，「只好明天再試」。

他說，上網後發現有二、三十個不同的機構單位分別有網址接受預訂，「剛開始搞不清楚，花一段時間才明白如何運作」；糟糕的是，每上一個網站都要填一大堆個人信息、保險資料，還要上傳用手機照下的保險卡相片，結果依指示做完，出來的是沒有任何能接受預約的時間；換一個網站，又得全部重來，「無法預約」的結果一樣。

他說，身邊朋友也有類似經驗，有人聲稱放棄網上預約，要耐心在家防疫，等候家庭醫師通知打疫苗。

據波士頓環球報，麻州年齡75歲以下的居民約有45萬人；許多急著上網預約的長者不斷在電腦前刷新頁面，嘗試不同的網站、耐心等候數小時而沒結果，弄得緊張又氣惱。有些人說，有供應單位在網頁公告，預計要到2月中才能拿到疫苗，沒疫苗前無法接受預約；有的未更新網頁，還告示「現在還是接種疫苗第一階段，不接受其他類別者預約」。

但確實也有人成功預約到時間，至少有一家CVS藥店在27日午夜提供預約時間，但很快就被人訂滿；清晨1時，秋河、格林菲德、漢若弗、瑞維爾、牛頓、塞冷、蔚蘭等地的藥店，所有的時段都已被訂滿。清晨3時，從春田到北亞當市，所有Stop&Shop超市藥房網站都公告「方圓30哩沒有任何一處有預約名額」。

州長貝克27日下午敦促民眾保持耐心，繼續檢查網站的開放情況，並鼓勵長者的親友幫助他們瀏覽在線流程。州府正努力創建「額外資源」(additional resources)幫助合格者預約接種疫苗的時間。

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