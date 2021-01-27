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疫情期間僑務工作不間斷 波士頓線上交流

波士頓訊
波士頓僑務工作線上座談會與會者合影。(僑教中心提供)
波士頓僑務工作線上座談會與會者合影。(僑教中心提供)

波士頓僑教中心近日舉辦「波士頓地區僑務工作線上座談會」，近30名僑務榮譽職人員參加，討論和協調今年活動、交流意見、並發言提議為今年波士頓地區返台參加僑務委員會議的僑務委員和代表建言的參考。

主持會議的僑教中心主任潘昭榮說明中華民國新版護照已開放申請，僑胞可以電子郵件向駐波士頓台北經濟文化辦事處預約；他簡報僑委會委員長童振源揭示僑務工作四大目標、兩項戰略、五項策略，也推廣僑務電子報Line官方帳號、僑委會及僑教中心臉書粉專、僑胞卡及特約商店、i臺灣窗口，也鼓勵僑胞踴躍支持台灣加入聯合國、WHA及返國參加慶典活動等。

潘昭榮也說明僑委會目前對海外僑胞及僑台商面對疫情挑戰所提供各項協助方案，如「海外僑台商防疫紓困整合方案」、「海外信用保證基金新冠肺炎疫情紓困方案3.0」、「全球僑胞遠距健康諮詢服務方案」、「全球僑台商農業服務方案」、「全球僑台商產學合作服務方案」、「智慧經濟電子報」，鼓勵僑胞踴躍運用；以及僑委會支援海外口罩需求，力挺全僑共同抗疫，並運用數位學習管道持續輸出優質僑教等創新措施。

參與此次座談人員，除僑務委員蔣宗壬，計有僑務顧問郭競儒、張昆、馮文鸞，紐英崙李氏公所主席李奇舜、國民黨波士頓分部常委張韻蘭、紐英崙中華專業人員協會董事長蔡明機及會長康雅雰、大波士頓台灣基督長老教會石明軒、新英格蘭成功大學校友會會長陳婉如、新英格蘭大波士頓台灣商會會長林才民、波克萊台商會楊羅東和陳玉瑛、波士頓慈濟人文學校校長彭淑敏、勒星頓中文學校校長陳伯淯，波士頓僑教中心民俗文化種子教師林賢琪，以及哈佛大學台灣同學會會長蕭育舜、許祐湉等。

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