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預期疫情舒緩 波士頓馬拉松今年改10月11日舉行

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓馬拉松比賽主辦單位宣布2021年比賽改至10月11日舉行。(本報檔案照片)
波士頓馬拉松比賽主辦單位宣布2021年比賽改至10月11日舉行。(本報檔案照片)

主辦年度馬拉松比賽的波士頓體育協會(BAA)執行長葛里克(Tom Grilk)26日宣布，如果疫情緩解，2021年波士頓馬拉松比賽將改至10月11日舉行。

葛里克提到舉辦今年賽事的三項條件為：麻州必須進入商業開放的第四階段、麻州允許路跑比賽、比賽路線中所經過的八個城鎮都批准賽事。他說，舉辦實體比賽，參賽、義工、觀眾和社區成員的安全至關重要。

疫前一向在4月愛國者紀念日舉行的波士頓馬拉松比賽，約有3萬名跑者參賽，沿途觀看加油的觀眾多達50萬人。去年因疫情先是推遲比賽日期，之後決定在9月初以虛擬方式舉行，這是波馬124年歷史上首次取消比賽。

波士頓市長偉殊說，在合理判斷和公衛專家指導下，希望波城著名的傳統活動今秋能夠舉行。麻州州長貝克也希望今年10月一切恢復新常態。

BAA說，今年比賽仍開放跑者虛擬參賽的選項，但具體細節尚未決定。有關今年波士頓馬拉松比賽註冊日期、安全措施、健康規程和參賽者資格等也都會在日後公布。

BAA還宣布，4月16日至18日的愛國者紀念日周末將舉辦5K虛擬路跑比賽，2月1日開始報名。

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