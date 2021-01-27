亞馬遜在波士頓大幅擴張 增3000工作

電商巨頭亞馬遜宣布將在波士頓大規模擴張科技業務，增3000個新崗位。圖為早前市長偉殊為亞馬遜開發辦公空間剪綵。(波士頓市長辦公室提供)

電商巨頭亞馬遜 公司26日宣布將在波士頓 大規模擴張業務，未來幾年將在海港區建造一個63萬平方呎的辦公室，增加3000個新工作崗位；屆時波士頓將成為亞馬遜兩個總部外最大的科技中心。

據波士頓環球報，亞馬遜海港區新辦公室所在樓正在修建，預計明年年初開放，將容納2000名亞馬遜工程師、軟件開發人員及其他員工。

當前大部分科技公司都在收縮辦公空間改遠程上班，亞馬遜駐波士頓的副總裁普雷薩德(Rohit Prasad)說，亞馬遜此次擴張代表在波士頓人才和實體空間的巨大投資；擴張後波士頓和劍橋市將有近7000名員工，配備實體辦公室有助於地區創新和發展。

自2013年在麻州 劍橋市Kendall廣場設辦公室以來，亞馬遜已在波士頓Fort Point、Back Bay和 Medford市擴大辦公空間，本地員工多專注於Alexa虛擬助手項目，還有團隊負責亞馬遜網絡服務、機器人和藥房技術。

普雷薩德是Alexa首席科學家，他說，波士頓擁有世界上最好的大學，人才自然的流向亞馬遜和其他科技公司。

亞馬遜新辦公樓共17層，是占地23畝海港廣場綜合體項目的一部分。與亞馬遜在第一個海港區辦公空間一樣，如果新辦公室開業兩年內創造2000個工作崗位，有資格獲得500萬元城市財產稅減免，不過亞馬遜發言人稱不打算申請。

雖然當前波士頓大部分亞馬遜技術員工都因疫情遠程工作，不過該公司計畫在健康安全條件允許下，至少部分時間讓大部分員工回到辦公室。該公司認為，員工共同辦公會有偶然性的碰撞火花。