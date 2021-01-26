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MIT近百教職員工聯合發信：我們都是陳剛

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻省理工學院(MIT)近百名教職員工近日在一封支持該校教授陳剛的信上簽字。這封寫給MIT校長的信中指出，陳剛的起訴書中包含一些具有嚴重問題和誤導性的陳述，要求校方支持陳剛，「從多方面來說，為陳剛辯護，就是為我們所珍愛的科學事業辯護。我們都是陳剛。」

信中說，堅決支持那些為反對任何國家從事知識產權非法活動的努力，但陳剛案起訴書及相關聲明中，很多與知識產權保護無關，且存嚴重缺陷和誤導，充其量是檢方對如MIT等機構在科研活動及資助方面存深深誤解。

信中列舉五個指控內容與事實的出入，包括MIT校長早前澄清的涉案來自南方科技大學的資金為學校合作，MIT為款項接收者而非陳剛。信中指出，指控中稱南科大為中國政府代理人，非合法合作組織；實際上，MIT與中國及全球機構都建立合作關係，全球大部分高校都是公立機構，可被描述為屬於該國政府機構。

起訴書提及，陳剛推薦學生在中國擔任職務，曾任中國國家科學基金會評審員，因此是為中國服務；連署信指出，推薦學生獲得國際職位或獎學金、為美國和全球科學界做評審，是教師工作的重要及常規。

針對兩項電信欺詐的指控，信中稱，陳剛與中國在科學合作及其他聯繫都被廣泛披露且有公開紀錄，陳剛發表文章和簡歷中都標註和提及，從未隱瞞過公眾。

在最後，信上稱，希望MIT承擔起帶頭作用，將這一艱難時刻轉化成學習機會，將針對陳剛的指控放到維護美國學術自由的語境中討論。

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