MIT校長澄清：陳剛案南科大資金來自院系合作

麻工理工學院。(記者唐嘉麗／攝影)

麻省理工學院(MIT )校長瑞夫(L. Rafael Reif)日前向全校師生發信澄清，大陪審團對陳剛的起訴中提到的1900萬元來自中國 深圳南方科技大學(後簡稱南科大)的資金是得到學校支持的院系合作經費。MIT在2018年與南科大建立合作，協議2500萬元資金五年付給MIT，其中1900萬元用於合作研究和教學，剩餘600萬元為指定捐款，支持MIT校園翻修和研究生獎金。

瑞夫在公開信中說，由於此案在審理中，不便討論具體內容，但就政府指控及由此引發媒體報導所涉及的MIT與南科大的合作，他想做澄清。

他說，MIT2018年與南科大合作建立機械工程研究與教育中心，陳剛是MIT方的首任主任，這並非個人，而是得到校方支持的院系之間合作。迄今為止，協議中涉及2500萬元資金，MIT已經收到一半左右金額，款項已分配用於支持機械工程系的科研和教學，獎學金及其他運營費。換句話說，這些資金是為了推進MIT成員的工作、學校研究和教育任務。

瑞夫說，南科大關係是MIT與學術機構保持的眾多與教師為主導的合作項目之一。眾所周知，包括國際合作等學校間合作對於推動前沿科學發展至關重要，在學術界也很常見。他說，MIT認真對待複雜世界中不斷變化的國家安全需求，以及外國對科研不當影響的特定風險。

近日，MIT中國學生學者聯合會曾致信，該校百名教職員工也聯合向校長發信談及，華人 學生學者及科研群體的困境，以及對陳剛的支持。

瑞夫在信中最後回應「聽到大家的聲音」，他說，他想對華人、華裔學生學者、教職員工、校友、董事會成員說，他聽到其中很多人講過在社會上不斷增長的不信任和懷疑氛圍中的經歷，這些讓日常生活和工作變得困難、痛苦和疲憊不堪。

瑞夫聲明華人和華裔群體是該校不可缺少的關鍵成員，MIT珍視每一位成員及其貢獻，包括陳剛及其家人。他最後說：「在這個艱難時刻，讓我們帶著尊重和體貼的態度善待彼此。」