麻州不到5.4%接種疫苗 落後多州

被譽為全美醫療保健領頭羊的麻州 ，截至目前在疫苗 注射方面排在全國各州排名的後半段。根據聯邦數據，麻州居民注射新冠疫苗率落後於新英格蘭其他州及紐約州，已接種的麻州居民不到5.4%。

據波士頓環球報，截止於上周，康州8%、西維吉尼亞州 10%以上及阿拉斯加州11%居民已注射疫苗。疫苗發放技術問題、部分首批有資格接種者抵制疫苗，以及為養老院院民及員工開始注射時間，晚於新英格蘭其他州一周等綜合原因致使麻州掉隊。

麻州疫苗注射將從2月開始擴大到耆老等人群，但沒有一個統一場所讓民眾查詢或報名。如新墨西哥州在12月推出了專門網站，讓居民預先註冊，如輪到則會提醒。

與其他州面臨的問題一樣，麻州當前三分之二劑量都由醫院負責安排。根據聯邦數據，運到麻州的疫苗中，僅約43%已使用。麻州最大醫院系統Mass General Brigham使用了79%劑量，上周仍有近1萬3500個疫苗存儲在冰櫃中。

州府官員回應，麻州疫苗計畫按早前規畫進行，確保優先級別，保障一線工作者和最容易感染人群先注射，而部分其他州則採取更開放方式，一些高風險者未能優先注射。

另外，麻州醫院和長期護理機構部分工作人員對打疫苗仍猶豫不決。長期護理機構約40%至70%工作人員，及85%以上院民在第一輪中注射疫苗。但管理者稱，部分來自海地或俄羅斯移民存較高抵觸情緒，還有部分年輕女性聽信網路謠言，擔心注射疫苗影響生育。

另外，Mass General Brigham也粗略統計，目前為止，約20%至25%員工拒絕注射。