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麻州2月1日疫苗第2階段開打 75歲以上長者優先

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州州長貝克宣布2月1日進入疫苗接種第二階段。(歐新社)
麻州州長貝克宣布2月1日進入疫苗接種第二階段。(歐新社)

麻州州長貝克25日宣布，麻州將在2月1日進入疫苗接種第二階段，年齡在75歲以上的麻州居民可以開始接種疫苗；為了與聯邦政府的建議保持一致，州長宣布把65歲及以上居民的優先順序提前。

麻州新公告的第二階段接種疫苗者的優先順序，依次是：75歲以上長者、65歲及以上銀髮族和患有兩種以上併發症者，之後是職場員工，早期教育和k-12老師、運輸交通工人、雜貨店員工、公用事業人員、食品農業、餐館和咖啡店從業員；食品、飲料、消費品、零售業者；肉品包裝工、衛生和公共工程從業員、食品儲藏員工；Uber、Lyft 等載客服務和藥房送貨司機；麻州航港署員工、便利店工人、水資源及廢水處理人員、法院人員、醫療供應鏈員工、葬儀社人員、碼頭工人；第二階段最後一類是有一種併發症的居民。

麻州將根據民眾詢問，每兩周更新職場員工列表。

貝克說，本周三、27日開始，麻州年滿75歲的民眾可以在線預約接種疫苗的時間。

除了宣布第二階段疫苗接種順序安排，貝克也宣布麻州計畫開放七個疫苗接種點，除了已經啟用的吉列體育場，設於春田市 Eastfield 購物中心的接種站本月29日開放；2月1日、3日分別啟用波士頓芬威球場(Fenway Park)和丹佛斯鎮希爾頓逸林酒店(DoubleTree by Hilton Hotel)的疫苗站； 2月的第一周，波士頓洛士百利(Roxbury)的劉易斯田徑運動中心(Reggie Lewis Track and Athletic Center)的疫苗站也將開放運營。貝克說，不久的將來還會宣布另外兩個大型疫苗接種地點。

此外，麻州本周起有57處藥房和社區中心開始為合居民打疫苗，其中43個位於CVS、Stop＆Shop和Wegman's等藥房和超市附設藥店；麻州2月15日還將再開放71個零售藥房接種點。

他說，麻州做好為民眾施打疫苗的準備，但只有聯邦政府迅速送來疫苗，麻州才能迅速展開接種行動。民眾可上官網： mass.gov/covidvaccinemap 查看疫苗接種站地圖，和自己可以接種的時程安排。

疫苗 麻州 併發症

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