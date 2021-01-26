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白山山區冬季運動頻傳意外

記者唐嘉麗／綜合報導
華盛頓山高6288呎，是東北部第一高峰。(取自白山氣象站網站)
華盛頓山高6288呎，是東北部第一高峰。(取自白山氣象站網站)

新罕布夏州白山國家森林區上周末出現滑雪者遇上雪崩，越野運動員光腳深雪跋涉等兩起山中意外。

新罕州官員說，23 日中午時分，魚類與獵捕署人員接到兩名男子在山中迷路和過凍的求救報案，發動搜索救援隊和直升機在白山山脈地區的拉斐特山展開搜救行動，救出被困在雪山中的兩名男子。

兩名獲救者是35歲的緬因州男子Michael Burleson，和34歲的麻州北漢普敦市男子Nicholas Drouin。他們告訴搜救人員，兩人試圖以四小時越野跑步完成拉斐特山一圈很受人歡迎的山道；但當天冰凍的氣溫加上每小時40哩的強風，步道積雪，路標不明而迷路。在深雪跋涉時，其中一人失去越野跑鞋，決定繼續赤腳前行；最後因為四肢僵凍而停止。他們用手機呼救，並把腳放在背包中等待救援人員到來。兩名男子之後被吊上直升機，被送往醫院救治。

另一起意外是華盛頓山(Mount Washington) 上周五的雪崩事件。

華盛頓山雪崩中心在臉書上貼文，事件發生在上周五下午3點，滑雪者在華盛頓山左溝谷頂部滑雪時遭雪崩掩埋，他失去滑雪板和滑雪杖，當雪流停止時，發現自己的臉朝下，但頭部頗靠近地面，可勉強抬頭呼吸，但身軀被深埋在兩呎厚的雪中動彈不得。

與他同行的同伴見狀立刻滑雪下山求救，其他滑雪者幫忙徒手挖掘，之後救護人員趕到，將他挖出後送醫。

雪崩中心人員說，這些滑雪者身上未攜帶雪崩信標(avalanche beacons) 、偵測器和鏟子，這些都是該中心推薦在該山區滑雪者必備的器具。

新罕布夏州魚類與獵捕署官員說，疫情以來，民眾不能出遠門，許多人選擇離家更近的地方度假，原本遊客就多的白山國家森林區似乎湧入更多遊客。去年秋天多次山難搜救，9月下旬曾發生六天內三名登山客和攀岩者死亡事件。官員建議，遊客做戶外活動時一定要提前計畫、保持謹慎，有合適裝備。

滑雪 新罕布夏州 步道

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