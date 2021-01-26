麻州交通署署長離職 改任聯邦公路管理局要職
麻州交通署署長波拉克(Stephanie Pollack)上周宣布辭職，將前往聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)擔任副行政長(deputy administrator)，她成為州府高級官員和州長貝克內閣成員中第一個接受拜登政府職位者。
據波士頓環球報，61歲的波拉克在辭職信中寫道，她將在聯邦公路管理局擔任副行政長，但會在正式人選被提名和確認前擔任代理行政長。
波拉克辭職後，貝克將機動車登記處(RMV)負責人、前交通部首席運營官特斯勒(Jamey L. Tesler)提升為代理交通署長，負責監管機動車登記處、州公路和15個地區交通局等部門。
波拉克畢業於麻省理工學院和哈佛大學法學院，是貝克擔任州長以來唯一的交通署長，2015年1月從東北大學城市和區域政策中心加入貝克內閣。
她擔任交通部長六年，是麻州該職位幾十年來任期最長者。2015年她曾帶領麻州公共交通署(MBTA)在走出殘酷的冬天，2019年走過MBTA和RMV經濟和管理危機。此時，MBTA正因疫情衝擊而不得不削減服務，麻州交通也面臨疫情恢復新挑戰。
貝克稱波拉克的離開是麻州政府的損失，但在華府有一個了解麻州需求的人可以使麻州受益。
貝克說，很多政策會繼續保持原樣，拒絕透露是否會從州府人員之外尋求新署長人選。
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