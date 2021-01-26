麻州交通署署長離職 改任聯邦公路管理局要職

麻州交通署署長波拉克將在聯邦高速公路管理局擔任副行政長。(取自MBTA官網)

麻州 交通署署長波拉克(Stephanie Pollack)上周宣布辭職，將前往聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)擔任副行政長(deputy administrator)，她成為州府高級官員和州長貝克內閣成員中第一個接受拜登 政府職位者。

據波士頓環球報，61歲的波拉克在辭職信中寫道，她將在聯邦公路管理局擔任副行政長，但會在正式人選被提名和確認前擔任代理行政長。

波拉克辭職後，貝克將機動車登記處(RMV)負責人、前交通部首席運營官特斯勒(Jamey L. Tesler)提升為代理交通署長，負責監管機動車登記處、州公路和15個地區交通局等部門。

波拉克畢業於麻省理工學院和哈佛大學法學院，是貝克擔任州長以來唯一的交通署長，2015年1月從東北大學城市和區域政策中心加入貝克內閣。

她擔任交通部長六年，是麻州該職位幾十年來任期最長者。2015年她曾帶領麻州公共交通署(MBTA)在走出殘酷的冬天，2019年走過MBTA和RMV經濟和管理危機。此時，MBTA正因疫情 衝擊而不得不削減服務，麻州交通也面臨疫情恢復新挑戰。

貝克稱波拉克的離開是麻州政府的損失，但在華府有一個了解麻州需求的人可以使麻州受益。

貝克說，很多政策會繼續保持原樣，拒絕透露是否會從州府人員之外尋求新署長人選。