與市議員利益輸送換高薪 年領32萬警察局長辭職

麻州梅休恩市警察局長梭羅曼被曝醜聞。(取自梅休恩市府官網)

聲名狼藉的麻州 梅休恩市(Methuen)警察 局長梭羅曼(Joseph Solomon)在麻州公務員制度委員會公布調查報告後，一直休帶薪假，上周遞交辭呈宣布退休 ，終讓吵嚷半年多的醜聞走向落幕。

梅休恩市長去年要求各部門主管休10天無薪假，以協助市府財政困難，在警局任職18年的梭羅曼是唯一拒絕者，他超高的年薪也因此曝光；位於麻州東北部的梅休恩市人口約5萬人，警局約40人；據波士頓環球報，梭羅曼2019年的年薪32萬6707元，是全美最高的警局長之一，超過芝加哥、波士頓等大城市警局長。

對梭羅曼不滿的市議會在8月底通過「不信任」決議；有關警局的審查自2月即展開。

2017年2月，那份內含不合理、毫無說明解釋的超高年薪合同由梭羅曼和另一名警局高官擬呈；議會決議時，無人質疑和提問；合同通過後六個月中，梭羅曼有一系列回饋行動，包括雇用一名市議員任警局會計；雇用沒有通過公家機關考試的市議員為警員；另有三名已在警局工作的市議員親屬分別獲升隊長、警官和警探。調查報告曝露市議會與警察局長之間的利益輸送關係，稱梭羅曼可能觸犯行為不當法。

據現已都不在位的當年市長和市議員說，他們不清楚合同內容，不知道竟然支付如此高薪給警察局長。

有些該市官員認為，不能讓梭羅曼以退休了事；市議長說，不會給腐敗官員免費通行證；該市需要與聯邦和麻州檢方合作徹查犯罪陰謀、起訴這種腐敗行為。