麻州「高收入」州級雇員多麻大出身 醫學院院長年薪逾110萬

麻州州長貝克2020年薪資為18.5萬元。(麻州州長辦公室提供)

麻州 主計長辦公室數據顯示，2020年麻州13.1萬多名州級雇員中，高收入者大多來自麻州大學系統(UMass)，其中最高的是麻大醫學院院長柯林斯(Michael F. Collins)，他是唯一薪資超過110萬元者。麻州州長貝克2020年薪資為18.5萬元。

麻州今年在疫情 中裁減了數千名州級機關雇員，據主計長辦公室資料，2020年州級整體工資總額仍增長2%，達82億元。2020年共有13.1萬多名雇員，比2019年的13.8萬多要少。

州級雇員最高收入榜單中前十名都來自麻州大學體系，第二、三名分別是麻大醫學院副院長弗洛特(Terence R. Flotte)和麻大籃球小隊教練麥考爾(Matt McCall)去年收入分別為107萬元和85萬元；該系統主席米漢(Marty Meehan)薪資為58.4萬元，排第十名。在非麻大系統雇員中，收入最高的是州級首席法醫浩爾(Mindy Hull)，以39.5萬元排在第31名。

麻大系統在2020年州府工資總額中占最大部分，約14億元；其次是麻州公共交通署(MBTA)5.84億元，州審判法院5.37億元，州懲教署4.58億元，州警為4億元。根據州府紀錄，州警工資包括2.96億元基本工資 ，5600萬元加班費，680萬元買斷工資，以及3900萬元其他工資。

去年州級雇員平均工資6.2萬多元。上述數據包括大多數全職和兼職州府雇員和州府承包商，但不包括獨立的准州府機構(quasi-state agencies)員工，這些機構有單獨工資系統，工資總額2020年為2.18億元，低於前一年的2.56億元。