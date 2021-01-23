陳剛否認控罪 MIT接手辯護 各界聲援、籌捐已達27萬

gofundme為陳剛捐贈頁面籌集到超過20萬元。(截圖自gofundme網站)

麻省理工學院(MIT )教授陳剛近日被大陪審團起訴包括未提交外國帳戶報告和報稅時作虛假陳述在內的四項控罪。陳剛1月22日在代表律師辦公室遠程過堂，否認所有指控。陳剛律師稱MIT律師團隊將接手此案辯護，正在進行過渡。陳剛家人21日在gofundme開的募捐網頁截止於22日晚間7時半已有1400多人捐了近27萬元。

陳剛當天戴口罩坐在助理律師旁邊遠程視頻過堂，一身深色西裝，精神狀態看起來明顯好於被捕時的第一次遠程過堂。

檢方在庭上重述起訴陳剛的四項罪名，包括兩項電信詐騙(wire fraud)罪，一項向聯邦機構提供虛假陳述，以及一項未報告外國銀行帳戶。檢方稱，前兩項分別最高可判20年監禁，後兩項分別最高可判5年監禁。

陳剛一一否認了上述控罪。聯邦法官卡貝爾(Donald Cabell)定3月再度與雙方代表會面。

當天庭上，陳剛代表律師菲謝爾(Rob Fisher)談及陳剛的辯護將轉交給MIT法律團隊，他將盡力配合平穩過渡。

另外，菲謝爾還提到，陳剛被起訴後獲得大批支持，包括來自MIT師生的支持郵件，以及近日有教授給他送生活飲食用品。上述接觸都不是陳剛主動，且在律師監督下，保障不會影響案件。

法官提醒，這些交流不得涉及案情或影響審理過程。檢方稱正在完整證人名單；如果涉及潛在證人，會與陳剛方溝通。

陳剛家人在gofundme設立籌款頁面指出，鑒於陳剛在中國 或與中國學者一起進行的研究和學術活動的公開性，這些指控是「荒謬的(absurd)」。文中提及，陳剛決心與這些指控抗爭，因為這些指控所代表著廣大學術界和所有美國 華人所面臨的危險。另外還指出MIT會支付陳剛法律費用，但過程中會有超出協議的額外費用。

頁面介紹還提及，指控中所謂理應報告的「非法」活動，很多是陳剛為幫助他人所做的平凡而認真的努力，例如寫推薦信。

該捐款頁面起初僅10萬元目標，數小時內就達到，不僅捐贈人數眾多，還有1萬元的大額捐贈。頁面提到，如捐款超過所需，將會把餘額捐贈給處理此類案件的慈善組織。