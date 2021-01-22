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疫情平穩 麻州下周取消宵禁 撤銷「留在家中」公告

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州下周起取消餐館等全州商業9點半後不准營業的宵禁。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州下周起取消餐館等全州商業9點半後不准營業的宵禁。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州州長貝克21日宣布，由於麻州新冠病毒檢測陽性率和住院率的情況有所改善，麻州將自25日(周一)清晨5時起取消「留在家中」公告(stay at home advisory)，及要求晚間9時30分以前關閉的商業宵禁限制。

麻州去年11月，在疫情激增時，實施限制餐廳和其他商業夜晚營業時間規定；下周一起，將不再有9點半必須關閉的限制。貝克說，實施商家營業時間限制對麻州各層面商業都有不小影響，是不得已的措施；取消營業時間限制適用於餐館、健身房、電影院和其他商家。

麻州要求民眾夜晚10時至凌晨5時不要出門的「留在家中」公告，也將於25日撤銷。

他說，麻州餐館等商家、場所容量25%的限制仍然有效，至少要再維持兩周至2月8日；目前聚會人數限室內10人，室外25人。

麻州在假期後已見確診病例下降、住院數據平穩，貝克說，取消限制令反映麻州朝常態又邁出一步，若情勢繼續發展，州府將盡快討論取消其他防疫限制，使經濟全面開放。

貝克21日還宣布通過「COVID-19小型企業資助計畫」(COVID-19 Small Business Grant Program)向638家企業提供3750萬元的額外款項，該計畫由「麻州成長基金公司」(Mass Growth Capital Corporation)管理。

據WCVB電台，疫情以來，麻州政府已撥款6.68億元，向4757個小企業提供2.32億元的直接財務資助，支持餐館、個人護理、零售和醫療保健等小企業。符合條件的企業最多可獲得7.5萬、或三個月運營費用；該項目主要在協助民眾重返工作崗位、支持小企業創新、振興市中心、確保住房穩定。

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