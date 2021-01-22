華埠將展出「牛年」勵志標語旗

波士頓華埠陳氏公園將展出牛年生肖藝術品。(取自綠道公園資料)

波士頓 綠道保護組織(Greenway Conservancy)近日將在華埠 樓前的「陳毓禮陳黃麗蓉伉儷公園」推出華裔藝術家李安迪(Andy Li，音譯)設計的公共藝術作品「牛群(The Herd)」，作為今年綠道公園的十二生肖藝展。

據綠道公園，李安迪在波士頓華埠及周邊長大，2012年畢業於麻省藝術與設計學院。「牛群」作品將以文字和纖維為基礎，展現出牛年特色，突出生肖屬性和牛「堅持不懈」的精神；一系列藝術文字標語旗(artistic text banners)都包含不同的中英文雙語勵志信息。

在神話故事中，上天派牛來幫助人類對抗饑荒。牛年在人類非常困難時期到來，新的一年，牛將通過決心、誠實和耐心帶來希望。「牛群」作品的設想是為了在陳氏公園營造寧靜團結的環境，提醒民眾像牛群一樣，團結面對眼前一切。

該作品將在春節前的2月初貼到陳氏公園的鮮紅竹子上，展期到2022年1月。當前由藝術家戴馥任設計的「帶耳朵和尾巴的老鼠(A Mouse with Ears and Tail)」將於本月底撤下。

綠道公園保護組織公共藝術總監考恩(Lucas Cowan)說，隨著彩色標語旗在風中飄動，李安迪的作品讓人想起風吹過的莊稼地，在過去這些莊稼只有在人們和牛的辛勤勞動和決心，才會結出果實。當我們走出這場全球疫情 ，並努力解決社會和政治歷史問題時，「牛群」創造了一個和平的喘息機會，以推廣自我價值和希望，並帶來社區思考。

綠道公園保護組織還將於1月28日(周四)舉辦免費網絡研討會，邀請李安迪和戴馥任介紹生肖作品背後的意義。提供普通話和粵語翻譯。查詢或登記可上網bit.ly/3pneqds。