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口吃經歷結緣 新罕布夏州男孩參與拜登就職慶祝會

記者劉晨懿之／綜合報導

來自新罕布夏州Boscawen的13歲的哈靈頓(Brayden Harrington)參與了20日晚新總統就職慶祝節目「慶祝美國(Celebrating America)」，他在早前競選活動中與總統拜登因共同的口吃經歷而結緣。

哈靈頓在「慶祝美國」中通過視頻與籃球傳奇人物Kareem Abdul-Jabar、勞工領袖Doris Huerta和邁阿密馬林斯隊總經理Kim Ng一起朗誦了四位前總統就職演說中的段落。哈靈頓當時朗誦约翰·甘迺迪總統1961年的就職演說。

在接受CNN採訪時，哈靈頓說，能參加拜登就職慶典，感到很榮幸。「 我第一次見到他的時候，是在2月份，他走到了這一步。他基本上把整個國家掌握在手中，我知道他會很好地完成這個任務。」

據波士頓環球報，哈靈頓的父親去年在新罕布夏州的一次競選活動中告訴拜登他兒子的口吃情況。拜登當時向哈靈頓保證，他也能克服口吃。拜登說，「不要讓它定義你。」然後主動給哈靈頓提供關於如何管理自己口吃的提示。

哈靈頓在去年夏天網絡民主黨全國代表大會期間的一次亮相中讚揚拜登的幫助。他在大會上說，在很短的時間裡，拜登讓他對困擾他一生的事情更有信心。「拜登很關心我。想象一下，他能為我們所有人所做的事。」

拜登 新罕布夏州 美國

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