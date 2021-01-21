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被投訴涉路怒 麻州地區檢察官遭調查

記者唐嘉麗／波士頓報導
被人投訴涉入路怒事件引致調查的薩弗克地檢署檢察官Rachael Rollins。(地檢署官網)
被人投訴涉入路怒事件引致調查的薩弗克地檢署檢察官Rachael Rollins。(地檢署官網)

波士頓環球報報導，麻州檢察長希莉已對一名女子指控薩弗克地檢署檢察官羅林絲(Rachael Rollins)涉嫌聖誕夜路怒事件展開調查。

據該女子向波士頓警局的投訴，聖誕夜下午，她和羅林絲的汽車都正在離開南灣購物中心時，幾乎碰撞，她曾示意多次，讓羅林絲先走；她說，羅林絲先是開車窗對她說，「妳今天別想惹我，女士，真的別惹我」；把車移開一些後，說「妳要我給妳罰單嗎？ 我給妳一張」，然後她打開藍燈和警笛。之後，羅林絲闖紅燈離開停車場。

此事件由兩位博客報導後，引起媒體注意。

羅林絲在一個廣採電台採訪中否認威脅該女子、啟動照明燈，或闖紅燈；她說，該女子在購物中心停車場怪異行車，緊急煞車、方向錯誤，幾乎要撞到她；自己按了幾次喇叭都沒用，於是鳴笛警示；她向女子叫道「停下來，妳走錯方向了」。她在電台訪談中語帶諷刺，暗示該女子說法荒謬。

當波士頓25號電視台人員出現在她家門口，詢問此事時，羅林絲對著攝影機指責他們，並爆粗口。

事後，地檢辦公室發言人說，電視台到羅林絲家訪問之事不可接受；她是三個女孩的母親和監護人。那天她的回應不是作為民選官員，而是作為母親和照顧者，她的主要責任是保護家人。

檢察長辦公室已展開調查，並與投訴者進行交談。據檢察官，如果指控得到證實，羅林絲可能違反「利益衝突法」 ，該麻州法律禁止公職人員在私人企業上使用公共資源，並禁止其職務獲取其他人無法獲得的優勢。威脅人、冒充警察和闖紅燈也都違法。

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