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運送中溫度高 緬因4000劑疫苗恐失效

記者劉晨懿之╱綜合報導

緬因公衛官員19日稱，本周交付給緬因州診所的4000多劑新冠疫苗由於疫苗箱在運輸過程中溫度變得過高，恐會變質失效，將暫緩使用。

據緬因先鋒報，該州疾病控制預防中心主任沙哈(Nirav Shah)說，緬因州1月18日接收新冠疫苗的50個站點中，有35個站點收到溫度傳感器顯示紅色報警信號的箱子，表明裝疫苗的箱子內部溫度在運輸過程中超過安全值。按規定，Moderna疫苗被裝入保持在華氏零下4度的容器中運輸。

因此，緬因州疾控中心指示診所不要使用這批4400劑疫苗，取代劑量將需一兩天時間補充。

沙哈說，問題似乎發生在包裝或運輸過程中，不是該州的問題；而且運往其他州的貨物也被發現溫度超過的問題。

聯邦政府19日和20日向這些受影響地點運送替換劑量，溫度出現問題的疫苗將由Moderna或聯邦調查人員進行評估，以確定它們是否仍然可以安全使用。沙阿說，這個消息雖然 「不幸」，但凸顯當前採取的保障措施有效。

他說，運輸疫苗路上設多次檢查，以確保當疫苗到達時，既安全有效又可行。疫苗運輸中任何運送、處理和攜帶條件不佳，都將擱置使用，按照早前設定的流程審查。

沙哈說，聯邦政府下周運往緬因州的疫苗預計只比本周收到的1萬8550劑略多。目前系統最大的制約因素仍然是疫苗的供應量。

緬因州20日報告了701例新增病例和11例死亡病例，當前醫療服務提供者開始安排70歲及以上耆老接種疫苗。

疫苗 緬因州 聯邦政府

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