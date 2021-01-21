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致函麻州州長&公衛官員 數百醫護籲疫苗優先移民社區

記者劉晨懿之╱波士頓報導

數百名社區活動家和醫療界人士本周發信呼籲州長貝克和州公衛官員優先向非裔、西裔及移民社區提供新冠疫苗

據波士頓環球報，250多人簽署的信中指出，非裔和西裔受到疫情重創，卻未得到足夠的保護措施；在新冠疫苗的推廣過程中，不能忽視熱點社區。

根據麻州疫苗分階段時間表，當前只允許醫護人員、長照機構，前線救援人員，以及懲教系統和聚居設施的相關人員；第二階段，預計2月開始，將優先為75歲以上，有兩個或更多併發症、公私立低收入和老年住房居民和工作人員，以及包括教師和雜貨店雇員等接種；其後將擴大到65歲以上的人，以及有一種併發症者。開放給所有公眾的第三階段預計4月開始。

貝克已承諾第二階段和第三階段為感染率高的熱點城鎮預留20%的疫苗供應量；增加多語言公共衛生資源，在疫苗分發過程中優先考慮少數裔社區。

但致信者指出，麻州還沒有確定一個實際可實施的熱點地區疫苗方案。羅德島已採取措施向少數裔社區提供疫苗，在分配計畫的第一階段優先考慮感染高密度的郵編地區。

切爾西協作組織(Chelsea Collaborative)在信中呼籲州府與社區組織合作，現在立即向麻州受影響最嚴重的社區直接提供疫苗。

該信簽名者中包括哈佛大學和波士頓大學的醫學生、麻州多家醫院和社區診所醫生等。

疫苗 麻州 併發症

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