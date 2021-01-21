加快注射進度 麻州聯手超市藥店 再推疫苗接種點

麻州急救人員在瑞維爾市一所學校體育館中接種Moderna疫苗。(歐新社)

麻州 州長貝克19日宣布啟動與CVS和Walgreens藥店合作為民眾施打疫苗 ， 設於芬威球場的大型疫苗接重點將於2月起啟用。

據州府公告，麻州常規疫苗接種點數量本周增加一倍至30多個；目前，新站點僅為麻州第一階段合格接種疫苗的醫療工作者、長期護理機構院民和員工、急救人員，及高風險集體護理站的居民接種疫苗。

本周啟動的16家麻州CVS和Walgreens注射疫苗藥店位於Fall River、Greenfield、Salem、South Yarmouth、Pittsfield、Lee、Henden、Gardner、Hyannis、Mashpee、Somerset、Favenhaven、Haverhill、Saugus、Danvers。

官員說，第一輪藥房的地點主要選在前前往疫苗地點交通不便的地區，本周可接種1萬劑疫苗，僅限現階段合格者以預約方式注射。

貝克政府表示，未來幾周還會很快地通過零售藥店增加疫苗數量；下周將在Wegman、Stop & Shop、Price Chopper、Big Y、Hannaford等連鎖超市內的藥房部門合作，再增加40個疫苗接種點。

麻州吉列體育場本周已開放為優先人群注射疫苗，州府希望該疫苗接種站每日注射量可從1000增至5000劑；2月啟動的芬威球場將是麻州第二個大型接種點；官員說，希望剛開始時每天最多注射500劑的數量，能逐漸增至每天1000劑。 州府還在商議和敲定其他幾個大規模疫苗接種地點。

官員說，除了藥房和公共疫苗接種點外，民眾還可以通過雇主或家庭醫生進行疫苗接種。

由於麻州疫苗接種速度緩慢，地方公衛保健人士敦促州府放寬施打資格標準，呼籲聯邦政府提供更多支持，寄望拜登 提出的1600億疫苗接種計畫能加速施打進度。