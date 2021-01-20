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維基百科20周年 波士頓圖書館上傳8000張歷史照片共享

記者劉晨懿之/波士頓報導
波士頓公共圖書館從檔案收藏中上傳8000多張歷史照片到維基媒體共享資源，包括1911年波士頓紅襪隊遊洛杉磯的照片。(波士頓圖書館提供)
波士頓公共圖書館從檔案收藏中上傳8000多張歷史照片到維基媒體共享資源，包括1911年波士頓紅襪隊遊洛杉磯的照片。(波士頓圖書館提供)

為慶祝維基百科(Wikipedia)20周年，波士頓公共圖書館(BPL)15日從檔案收藏中上傳8000多張歷史照片到維基媒體共享資源(Wikimedia Commons)。這些圖片包括一些BPL最重要的攝影收藏，是維基共享資源有史以來最大的一次上傳。

據BPL，此次與美國數字公共圖書館(Digital Public Library of America)合作將這些圖片上傳後，不僅能豐富維基百科的文章，而且在相關出版物中重印，或學生項目和論文等都可免費使用。美國數字公共圖書館正努力增加公眾對全國各地圖書館和博物館歷史資料的查覽。

BPL收藏主管Laura Irmscher說，該館不僅在其數字收藏中或網站上提供這些材料，還積極將這些圖像添加到一個更大的全球收藏中，這將使這些照片更容易被發現，無論是使用谷歌圖像搜索查找歷史資料的人，還是希望將高質量、值得信賴的圖像內容添加到世界上最大的百科全書-維基百科的人。

此次上傳到維基媒體共享資源的BPL資料有部分圖書館最重要的攝影收藏，包括記錄波士頓紅襪棒球隊隊和他們的Royal Rooters球迷俱樂部早期歷史照片；19世紀中心著名廢奴主義者如Theodore Parker和William Lloyd Garrison的版畫；19世紀末政府贊助的美國西部探險和調查期間拍攝的原住民肖像；歷史悠久的McKim圖書館大樓的建設照片；以及許多其他有新聞價值、關於波士頓人和地方的照片，這些照片曾在「波士頓環球報」、「波士頓旅行者」和「波士頓先驅報」上刊登。

這次上傳是BPL對Wikimedia Commons的第一次貢獻；圖書館將在全年定期增加數千張圖片，包括地圖、插圖、照片和手稿。BPL希望將其 「人人免費 (Free to All)」的口號提升到新水平，使那些以前不為人知或無法獲得的稀有檔案資料浮出水面，擴大在數字世界的影響力。

查看這組照片可上網bit.ly/3nOm3bG，或訪問DigitalCommonwealth.org查看BPL的完整數字圖書館。

圖書館 波士頓 美國

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