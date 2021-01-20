麻州6.27億經濟發展法案 州長簽署

麻州州長貝克上周簽署6.27億經濟發展法案，以債券幫助小型企業，對外賣送貨商設收費上限，放寬住房土地使用限制。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 州長貝克上周簽署近6.27億的經濟發展法案，以1億多元債券授權幫助小型企業，對Grubhub和DoorDash等第三方外賣送貨商設15%收費上限，並放寬與住房相關的土地使用(Zoning)限制。

據波士頓環球報，貝克多年來一直推動鬆綁土地使用變動法規，這項被稱為「住房選擇(Housing Choice)」的法案，將城鎮審批一系列土地使用問題時，委員會投票門檻從三分之二多數降低到半數。

貝克說，這項立法將推動經濟增長，改善住房穩定性、社區穩定和交通發展。參議員Eric P. Lesser說，此法案有望成為「這一代人最大的住房政策變化。」

貝克還批准參議會提出的要求麻州公共交通署(MBTA)所服務的城市允許在一些公交站附近建造更密集住房，以及立法監督學生貸款 服務機構。

不過，貝克否決了參眾議會的加強租客 保護法案的部分條款，如將租客是否有優先購房權的決定交由當地政府決定等。

房地產行業團體曾遊說貝克否決該條款，稱其可能對房市造成寒蟬效應。貝克在給參眾議會信中說，該條款可能使多戶型住房銷售更「不可預測」，並可能阻礙新租賃單位的建設。

貝克還否決允許封存部分驅逐記錄的條款，認為其過於寬泛，可能會給法院帶來巨大行政負擔。

麻州社區發展聯盟協會執行官Joe Kriesberg表示，他對貝克未包含上述兩個租戶保護條款感到失望，該會同意州長專注建設更多住房的觀點，但很多租客現面臨失去住處的危機，需要法律工具來緩解和阻止這一情況。