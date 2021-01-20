波士頓返校學習規畫 2月1日起分段實施

波士頓公校公布最新返校時間表。(取自波士頓公校官網)

波士頓公校 (BPS)官員14日公布學生返校接受面授課程時間表，從2月1日起，約有4900名學生高需求學生可返校；3月後，其他學生將分批返校上課。

校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius)說，2月1日其返校學生包括高需求學生的四級殘障學生、ELD一級和二級英語學習者、兒童與家庭署(Department of Children and Families)照顧的學生、無家可歸學生、正規教育 受限或中斷學生，學生支持團體(SST)認定為更需要到校學習學生等。

3月1日起，幼兒園至三年級學生可返校；四至八年級的學生3月15日，再往後一周，九至十二年級學生可返校。

非高度面授優先的學生每周將接受兩天的面授課程，分兩組輪班上課，A組學生周一和周二在學校上課，B組學生周四和周五在學校上課。所有建築將在每周三進行全面清潔和消毒，所有學生非返校上課時都遠程學習。

卡西利亞斯說，目前BPS開放32所學校，約有1900名學生在面授學習。各校將直接通知符合返校資格的學生家庭。

她說，在極具挑戰性的時期，許多學生都存情緒掙扎。而學校對學生來說是安全的地方，教育工作者為學生提供非常需要的寶貴的愛和支持。

查詢BPS學校開放詳情可上網www.bostonpublicschools.org/reopening2020。