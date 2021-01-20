染疫還看診 羅島醫生被吊銷執照

一名羅島醫師違反安全法被吊銷執照，圖為各地醫院診所都遵守規定嚴格防疫。(記者唐嘉麗／攝影)

一名羅德島內科醫生被人投訴他感染新冠病毒後仍繼續工作，故意讓病人和同事暴露在傳染病毒中，威脅他人健康，而被羅島州公衛署緊急吊銷醫師執照。

費里納(Anthony Farina)醫師1991年畢業於布朗大學醫學院，1993年獲得醫師執照，在羅德島六處地方醫療診所看診。

據羅島州公衛署，醫療證照和紀律委員會一共收到13個有關費里納醫師不當行為的投訴；許多人抱怨他不把病例轉給病人的新醫生；新護士投訴他不提供工作培訓，以暴怒惡言相向而導致辭職；還有帳單 錯誤的報告、多次在輻射控制上違規，他還被抓獲為親戚開阿片類藥物處方。其中，染患新冠時，使工作人員和患者接觸新冠病毒「對公眾構成直接危險」是吊銷其執照的原因。

據報告，疫情發生後，官方收到檢舉，說費里納和員工不戴口罩，也沒有社交距離 防範，去年7月派人前去調查；但辦公室經理和費里納大發脾氣，不合作、且語帶威脅，使得調查無法進行。報告指費里納違反羅島州要求各商家制定機構安全運營計畫的「安全活動條例」。

12月間，該委員會又收到四起匿名投訴，指費里納檢測 呈陽性後，仍然毫無防範地工作。委員會經過調查後發現，費里納11月中旬即有病症，但他堅稱是鼻竇感染而繼續工作，不戴口罩或未正確戴口罩，九天後他做病毒檢測，確診患病；那時，他的家人和一些同事都病了。

一名投訴者說，費里納明知生病還繼續看病人，把病毒傳給員工。經常暴怒的費里納每天都大發脾氣，大吼大叫、亂甩東西，還當場開除員工。

委員上周發布的報告指出，有關費里納舉止的投訴令人震驚，他整體不當行為是史無前例的。

被吊銷執照後，費里納通過律師聲明，自己堅決否定羅島州公衛署的虛假指控；他說，自己是醫生，保證不會傷害者；他會對此裁決上訴，並有信心清除虛假和誤導性指控。