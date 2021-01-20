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研究：疫期職場社交距離 影響上班族心理健康

記者劉晨懿之／波士頓報導
哈佛大學最新研究指出新冠肺炎疫情不僅影響工作方式，也破壞職場人際交流。(取自Workbar臉書)
哈佛大學最新研究指出新冠肺炎疫情不僅影響工作方式，也破壞職場人際交流。(取自Workbar臉書)

哈佛大學一項研究聚焦職場關係的情感支持，指出新冠肺炎疫情不僅影響工作方式，還破壞職場人際交流，影響心理健康。

哈佛公衛學院研究人類健康和可持續發展的SHINE項目，以民調考察農業、製造、建築、金融、藝術和醫療保健業等17個行業的1271名受訪者的職場幸福感。60%受訪者稱疫情爆發後社會關係變差，48%獨處時間增加，56%稱控制感下降；心理健康數據有所惡化，56%受訪者表示焦慮增加，45%稱孤獨感增加，35%表示抑鬱更嚴重。

報告顯示，35%受訪者自己或有親友感染新冠病毒；32%稱工作安全感下降，44%家庭收入減少，40%工作量增加，52%稱在電腦屏幕前時間增加。

SHINE項目創始人麥克尼利(Eileen McNeely)說，雖然有些調查結果很可能是由於更多人轉向遠程工作的結果，但受訪者也包括那些仍前往工作場所上班者，雖然他們與同事接近，但輪班的改變、防疫措施、社交距離要求，以及到辦公室上班相關的壓力和恐懼也可能會影響人際關係和交流。

他說，鑒於疫情對經濟的廣泛影響，工作和財務方面的變化可能並不令人驚訝，但此調查還展現一系列心理健康影響，至少部分原因是由於職場關係的切斷或改變，在俱樂部、志願者和其他傳統社交手段因疫情大幅破壞的時期，職場關係變得更加重要。

好消息是，該民調顯示，47%受訪者認為管理層更有同情同理心，39%員工稱同事更願意幫助和支持，25%表示學習和創造力增加。

麥克尼利說，很多公司都在思考新常態，如考慮延長或轉向完全遠程工作。更多公司考慮到IT支持，但實際需要更深入思考。

SHINE項目呼籲，如果要改善員工身心健康，還需額外關注社會聯繫和職場社交。該項目開始設計和試行工作創新，以提高職場彈性與人際聯繫。

疫情 民調 社交距離

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