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前波士頓女消防員性別歧視案 獲賠320萬

記者劉晨懿之／波士頓報導

一名前波士頓女消防員早前在工作中受到騷擾和性侵犯，報案後遭到報復，近日她和律師已與市府達成320萬元的和解協議，她在視頻新聞發布會上公開身分，呼籲波士頓消防局做出改變。

據波士頓環球報，方塔內斯（Nathalie Fontanez）說，自己就是2018年1月在牙買加平原(Jamaica Plain)消防隊內被前消防員桑切斯(David Sanchez)毆打的女子。

桑切斯去年1月被判在該事件中犯猥褻罪和毆打罪，被波士頓地方法院判處兩年緩刑。

方塔內斯說，打破沈默，是因為相信，女性消防員在波士頓消防隊應該得到平等的待遇。然而，目前對於很多女消防員來說，這只是夢想。消防部門早該改變了，改變時間就是現在。

方塔內斯及律師在2019年11月提告波士頓市府，在上個月達成和解。

著名女權律師阿雷德(Gloria Allred)參與此案。她說，方塔內斯努力成為一名消防員，但2011年加入消防局開始，因為是女性和拉丁裔， 「覺得自己在同事中是二等公民」，同事們欺負她，對她的待遇也不同；其後在她報告一起行為不當事件後，被 「貼上麻煩製造者的標簽」。

方塔內斯說，桑切斯性侵她後，消防隊的男人都站在他那邊。

阿雷德說，桑切斯被定罪後，方塔內斯準備重返工作崗位，她要求在消防調查組任職，但被告知只對更資深的消防員開放，但後來部門把這個工作給了一名白人男子，這名男子與方塔內斯在同一天加入部門。最終，方塔內斯辭職了。

方塔內斯說，覺得自己被迫放棄消防員生涯，因為如果回去，不會受到消防員弟兄的保護。

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