MIT教授陳剛被控 社區震驚、不解

麻省理工學院機械系教授陳剛。(本報檔案照片)

麻省理工學院機械系教授陳剛，上周被聯邦檢查官以涉嫌未申報外國銀行帳戶和資金、對美國 政機構做不實陳述等罪名逮捕，震驚學界和華人社區，引起很多討論與對話；許多人對於美國政府「中國 行動計畫」再收網，在反中意識型態、不理解學術界文化和運作下的指控，讓人不能理解、無法接受。18日傍晚，一封要求眾議院民權委員會對司法部等機構針對亞裔和華人科學家展開調查和誤導性指控召開聽證會的聯署信已在社媒中傳散。

曾在哈佛和聖路易華盛頓大學做研究和任教的生物學家饒毅，一封致MIT校長的信在社媒流傳，他直指聯邦調查局逮捕陳剛是「種族主義行為」，是「21世紀最糟的學術界種族歧視案例之一」；指身為高度受人尊重的科學家，陳剛與中國的關係是學術界非常正常的關係；他牽線MIT與南方科技大學學術交流項目，諮詢南科大並非秘密。FBI 指控陳剛在申請能源部等聯邦機構經費時未披露自己擔任南科大顧問、中國國家自然科學基金會評審、中關村發展集團戰略科學家等關係「極其荒謬」，因為這些關係都與其研究無關。

不願「使陳剛案子複雜化」而婉拒本報記者採訪的哈佛大學力學及材料科學教授鎖志剛，提供他自上周四以來發出的50多個推文；推文中指出，陳剛善良努力，是個出生在中國、在美國找到夢想的學者，他被捕被控的消息使人「無助」和「想哭」。

指陳剛遭控是權力巨大不對等的政府針對個人行動，民眾應努力監督確保這種權力不被濫用；他推文公布23頁國土安全局專員麥卡錫所寫的指控報告書，並以詳細研讀和做筆記的方式加註與評論；指該報告作者不明學術經費募集和運作方式，許多誤導指控，多處陳述也顯示被告並非蓄意違法。

據聯邦檢察官，FBI正在偵查的5000個案子中，近半數與中國有關；學術界人士感受，2018年司法部啟動「中國行動計畫」後，不斷傳來學者被調查、起訴、解雇等消息，引發廣大的寒蟬效應；以前校方鼓勵的海外學術合作項目，現在冷卻許多，尤其是與中國的交流，大家都避之惟恐不及；北京清華大學楊姓副教授推文說，近幾年，理工生醫專業的中國學者學生到美國參加學術會議，在機場被滯留和深度盤查已成了常規；社會行為科學雜誌編輯Tage Rai指出，陳剛被捕讓所有族裔學者都不寒而慄。

波士頓大學工程學院教授王華說，UCA、AAJC等全國性華亞裔組織早已關注此事，去年夏天以來舉辦過三次網上講座，討論「中國行動的人文和科學代價」、「美國科學及科學家需要的政策」，以及「如果FBI想您質詢，您該怎麼辦？ 」，反應極為踴躍；第三場僅限500人參加的網會，有800多人報名。

關注陳剛事件的全國、地方社團，和學界人士已在通氣串聯，一位活躍的社區領袖說，陳剛被控似應從法律面予以援助，大環境氛圍不好，聲援行動和角度應該更加小心，以免案件變得更為複雜；以反移民、反交流對美國影響的角度聯合學術界發聲和形成力量，應是另一個層面的努力方向。