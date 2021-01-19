麻州疫情最高峰難預測 疫苗、變種變數多

疫苗已開始施打，但變種病毒出現可能使疫期延長。(美聯社)

麻州 近期新增感染病例、住院和死亡人數趨於平穩，近幾日開始下降，但流行病學專家不確定最高峰是否已過去，認為不可預知的變數將決定於公眾是否繼續堅持防疫，變異病毒傳播速度，及疫苗 接種情況等。

據波士頓環球報，布朗大學公共衛生學院院長加哈(Ashish K. Jha)說，對於麻州和全國來說，目前有疫苗和變種病毒兩股力量，不能確定哪一個會贏。

麻州等美國多個地方已發現感染性更強的變異病毒，可能導致病例大幅飆升。另一股反作用力量是疫苗。加哈說，如果開始廣泛接種疫苗，會緩衝疫情 惡化。他說，公衛界看著未來四到六周的疫情預測數據，都想著「拜託盡快給更多人注射疫苗。」

東北大學新型流行病實驗室主任斯卡普諾(Samuel V. Scarpino)說，追蹤麻州疫情時發現混合信號。

他說，陽性率近期下降，但根據追蹤居民活動公司數據，人們去購物和外出就餐等活動增加。

他說，麻州正有個難得的遏制疫情機會，感染率下降、疫苗正在加緊接種、聯邦救濟金到帳。如果此時麻州收緊防疫限制，讓援助金來支撐民眾生活，幾個星期的犧牲，就能迅速遏制疫情惡化，否則疫情還要持續六到八個月。

目前麻州雖已發現變種病毒，但斯卡普諾認為，此種病毒應該還未在麻州大面積感染，依然有機會及時干預。

不過，哈佛大學公衛學院傳染病動態中心主任利普斯奇(Marc Lipsitch)說，最近幾天新增病例減少可能是因為檢測點不堪重負，他聽說近日有出現症狀者無法檢測的情況。

他認為，疫苗推出太慢，無法在春季之前對疫情產生影響，但聯邦救濟金可能會使實施防疫限制變得更加容易。他還指出扭轉疫情的四個關鍵需求，更多人接種疫苗，更多疫苗供應，更明確的疫苗供應量，以及更大的疫苗接受度。