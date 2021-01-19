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麻州發現首例新冠變種病毒 學者：應盡快分發疫苗

記者劉晨懿之／波士頓報導
一名波士頓女性本月初從英國返回麻州後，被檢測出感染變異新冠病毒。(記者劉晨懿之／攝影)
一名波士頓女性本月初從英國返回麻州後，被檢測出感染變異新冠病毒。(記者劉晨懿之／攝影)

麻州衛生官員17日宣布發現首例傳染性更強的新冠病毒變種病例，患者是一名波士頓女性，她在本月初從英國返回後出現症狀，後檢測出陽性。這是麻州首度發現的新冠變種病毒病例。

麻州公衛署稱，這名20多歲的女性曾前往英國，在她返回麻州後第二天生病。她在離開英國之前，新冠病毒檢測結果為陰性。

疾病控制中心(CDC)報告顯示，截至17日，美國14個州報告了88例變種病毒病例。

據波士頓環球報，波士頓醫學中心(BMC)流行病學家哈默(David Hamer)說，鑑於該變種在其他州和國家的傳播， 難免在麻州發現；關鍵是衛生官員要監測該變異體的傳播情況。

哈默說，更有可能的是，本地社區已不止一個人被感染。公衛人員需要進行更系統的採樣和測序，既要監測變異體的進化和傳播，也要不斷尋找新的變異體。

根據CDC的網站，在英國最早發現、被稱為B.1.1.7的變異體，沒有證據表明會導致更嚴重的疾病或增加死亡風險。但變異帶來病例的增加將給醫療資源帶來更大壓力，導致住院人數增加，可能導致更多死亡。

麻州公衛署聲明，作為CDC監測過程的一部分，新冠病毒的基因樣本被送往州外實驗室，以確定是否存在變異病毒。監測包括對部分新冠陽性樣本進行基因組測序。

哈默說，不同的新冠病毒變種也已在南非和巴西被確定。這些國家和英國的衛生官員擔心，這些變異體更容易傳播。麻州假日季後新冠病例激增，現正趨於平穩，此時卻發現了變異病毒。

麻州18日開始在監獄和護理設施中開放疫苗。哈默說，官員們必須加緊在新的變種過於廣泛傳播之前盡快分發疫苗。他提醒，民眾需繼續謹慎防疫，目前對室內餐飲和聚會的限制還需繼續維持，直到疫情真正結束。

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