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管樂大師郭雅志「疫下不掉隊」 規畫網課、推廣多音葫盧絲

記者唐嘉麗／波士頓報導
郭雅志多音葫蘆絲班招生海報。(華心藝術學校提供)
郭雅志多音葫蘆絲班招生海報。(華心藝術學校提供)

疫情年中止原來排定的世界各地演出行程，也打斷為新發明的多音葫蘆絲樂器的推廣計畫；著名管樂演奏家郭雅志申請失業救濟金，在家中學習科技新技能，用上傳視頻活躍在音樂界，準備開網課繼續他在海外傳揚民樂文化的夢想。

影片來源：郭雅志提供

55歲的郭雅志出身中央音樂學院，曾任香港中樂團首席嗩呐，有「中國第一吹」美譽。2012年至伯克利音樂學院深造，2015年獲藝術家文憑，是目前全球身價最高的嗩吶演奏家；這些年來，在美致力探索民族器樂與各種音樂的融合與交流；為激起年輕一代對民樂的重視愛好，十多年前曾是盛極一時的「女子十二樂坊」組合的推手 。他發明的嗩吶活芯曾獲得中國文化部大獎，也讓嗩吶在民樂、流行、爵士音樂中的應用更廣大，更受歡迎。

沒有外地演出行程時，吹管大師郭雅志(左)也經常參加本地活動；圖為2018年在貝爾...
沒有外地演出行程時，吹管大師郭雅志(左)也經常參加本地活動；圖為2018年在貝爾蒙特華人協會春節晚會中演出。(記者唐嘉麗攝影)

疫前演出邀請常多到需要仔細挑選的郭雅志，每年靠演出，能讓一家四口過上溫飽舒適的生活；但疫情年一切停止，「衝擊太大了！」，他說，「哪裡都去不了」，「沒有任何演出，收入也就徹底斷了」。

「唯一能做的，是改變做音樂的方法」，他自學錄視頻、剪接等新技能，買話筒、添設備，把地下室裝扮起來，做錄像和網課場地；製作音樂視頻在網媒上免費放送，雖然費時費心也花錢，但他很清楚，面對疫情挑戰，「只能做脫胎換骨的改變，不能掉隊」。

發明和推廣多音葫蘆絲原本是2020年的計畫，因疫情叫停。2月份，他將在文協(GBCCA)匿名贊助者捐助2000元下，在華心藝術學校開辦限收12名零基礎少兒的12周免費網課班，作為海外推廣該改良樂器的起點。

精通多種樂器的郭雅志以吹奏嗩吶著稱，但他對有獨特魅力的雲南少數民樂器葫蘆絲情有所鍾；由於音色淳樸悠美、容易上手，在中國非常流行，他在海外舞台展演，也大受歡迎；但傳統葫蘆絲音域窄、侷限大；也是樂器改革家的郭雅志四年前開始研究如何在保持傳統基礎上做改良；用分離氣腔、改造副管吹高音的方式，在不改動傳統法指下，成功研發出擴大樂器音域，可演奏和弦與複調，讓音色更豐富，更有表現力的多音葫蘆絲。

忙著為即將開辦的網課寫初級入門練習曲、準備教材，他說，多音葫蘆絲除了雲南小調，也能吹奏西方音樂；在海外推廣這個樂器，正是實踐自己當年來美時懷抱「找回民族器樂靈魂、在海外發展和提升民樂」夢想的一個腳步。

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