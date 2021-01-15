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民權組織提告 麻州高院推翻乞討者犯法條例

記者唐嘉麗／波士頓報導
手執「何必撒謊，我需要酒錢」字語牌的遊民站在波士頓93高速公路南站出口處向駕駛人行乞。(記者唐嘉麗／攝影)
手執「何必撒謊，我需要酒錢」字語牌的遊民站在波士頓93高速公路南站出口處向駕駛人行乞。(記者唐嘉麗／攝影)

據WBUR公共電視，麻州最高法院近日推翻麻州一項認定向汽車駕駛人乞討者係刑事罪犯的法規，麻州人不應因為請求駕駛人施捨、請求捐款而受到刑事處分。

一年多前，美國公民自由聯盟(ACLU)麻州分部律師在兩名在秋河市(Fall River)馬路上向汽車駕駛人乞討者屢次被警察騷擾、指控、逮捕和監禁後提出的告訴；ACLU律師說，這兩人所做的只是請求別人幫忙，卻一次次被抓、受控，甚至數度入獄；有時他們錯過傳票，又因沒有出庭被逮捕。

麻州最高法院上周裁定，允許警察逮捕在馬路上向汽車駕駛人行乞或捐款的麻州現有法規屬於公共論壇中受言論自由保護的內容基礎條例( content-based regulation)，在州級和聯邦層面都違憲；而且要求駕車者捐款，對交通安全構成的威脅並不比其他目的從事相同行為的危害更大。

秋河市市長保庫根說，他支持法院的決定，該市已停止逮捕行乞者，並確保平等對待個人和群體。

ACLU律師稱，疫情帶來經濟衝擊，麻州最高法院推翻現有法規來得及時，執法部門應立即遵守，否則該會準備回到法院尋求賠償；ACLU希望麻州政府對需要工作的行乞者提供更多幫助。

麻州 汽車 警察

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